Ónos eső miatt adott ki riasztást a meteorológia

A Kisalföldön 70 km/h-t meghaladó széllökések, a tág értelemben vett Duna-Tisza-közén - vagyis a Dunától keletre, és a Tiszántúl nyugati részére pedig tartós ónos eső miatt adott ki riasztást a meteorológiai szolgálat.

A Tisza mentén a riasztás narancssárga, másodfokú.

Az előrejelzések szerint péntek éjfélig az ország nagy részén jelentős, többfele 15-20 millimétert is elérő mennyiségű csapadék hullhat. Ez délutánig az ország déli, délnyugati részeint inkább eső, az ország többi részén havas eső és havazás formájában hullhat. Este már a síkvidékeken is inkább a havazás lesz a jellemző, ezeken a területeken is akár tíz centi hó is hullhat.

A katasztrófavédelem fokozott figyelmet kér az útnak indulóktól, lassabb vezetést ajánlanak. Fennakadásokra is számítani lehet, ezért mindenki készüljön eleve hosszabb menetidőre.