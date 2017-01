Verte és rugdalta a fiatalokat a nagykanizsai nevelőintézet rendésze

Vádat emeltek a nagykanizsai nevelőintézet egyik rendésze ellen. A közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazással vádolt férfi többször is ütötte, rugdosta az intézetben elhelyezett fiatalokat.

Egy alkalommal a mosókonyhába lökött be egy fiút, akit kétszer arcon, egyszer gyomron vágott. Az eset után figyelmeztette az eset tanúit, hogy ne beszéljenek a történtekről, mert annak következményei lesznek. A nevelőt pedig megkérte, hogy ne jelentse az esetet. A nevelő nem is jelentette, bár később, a vizsgálat során már beszámolt a verésről.

Egy hónappal az első eset után a rendész a menzán sorban álló fiatalok közül kötött bele egy magyarul nem is beszélő német fiúba. "Keménynek érzed magad?" - kérdezte tőle magyarul, majd a választ meg se várva, háromszor lábon rúgta. Később tenyérrel tarkón is vágta. A nevelők ezt az esetet sem jelentették, az étteremben tartózkodó nevelő ezért a vizsgálat során szóbeli figyelmeztetést kapott. (Via HVG)