Orbán: A Soros-alapítvány ösztöndíjasa vagyok

Most, hogy úgy tűnik, sikerült megvédeni az országot a bombázások elől menekülő, vacogó szíriaiaktól, a kormány és a Fidesz egy úthenger kecsességével néz újabb ellenség után. Meg is találták a 86 éves Soros Györgyöt és három civilszervezetet, amik összesen is maximum néhány tucat embert foglalkoztatnak Magyarországon.

Semmi kétség, hogy ennek az országnak jelenleg az jelenti a legtöbb problémát, hogy a TASZ, a Helsinkyi Bizottság és a Transparency International nem ért egyet a kormánnyal a sajtószabadság vagy az emberi jogok egyes kérdéseiben, meg az, hogy Soros Györgyhöz köthető szervezetek a Fidesz migránsellenes kampányára elköltött pénz töredékét költik arra, hogy a Nyugat-Európa felé tart migránsok ne haljanak meg út közben. A kormány pedig le is csap.

Soros György és a hozzá köthető szervezetek azonban nem voltak mindig a Fidesz ellenségei, ugyanis amikor még a Fidesz vezetői a kommunista rendszer ellenzékét alkották, komoly segítséget kaptak a Soros-hálózattól a magyar demokratikus ellenzék más erőivel együtt.

A Soros-alapítvány még Orbán Viktor ösztöndíját is fizette, a miniszterelnök ebből a pénzből tudott külföldi egyetemen tanulni. A kilencvenes évek elején még egészen büszkén beszélt erről Orbán Viktor ebben a videóban:

Persze nem tudni még, hogy milyen eredményei lesznek a kormányzati civilbasztatásnak, a norvég pénzek ügyében kezdett balhé elülte után a Fidesz lényegi eredmény nélkül volt kénytelen leszállni az Ökotárstól és a többi norvég alapok által támogatott szervezetről.

És persze ne felejtsük el azt sem, hogy a civilbasztatás egyik nagy pionírja, a fideszes Hoppál Péter még 2014-ben pert vesztett a Helsinki Bizottsággal szemben, amiért többek között azt állította, hogy a Helsinki Bizottság egyike az amerikai pénzen kitartott „álcivil” szervezeteknek, amik megrendelésre járatják le az országot és a kormányt.

Hoppált akkor bocsánatkérésre kötelezte a bíróság. Meglátjuk, most mi lesz a dolog vége.