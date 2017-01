Belebámulni a zene végtelenségébe - Gustave Tiger a Hangoverben

Nehezebb hétvégi délelőttökre összetákolt sorozatunkban ismét segíteni próbálunk, ezen a héten a Gustave Tiger tagjai által összerakott válogatással.

A Gustave Tiger az elmúlt évek tán legnagyobb hazai dobásainak egyike, az erős saját világot teremtő artpunk zenekarra már külföldön is egyre inkább felfigyelnek, koncertjeik nyers életdússága pedig bőven kiemelkedik a hazai mezőnyből. Facebookon, Instagramon, Youtubeon is lehet őket követni, de van egy honlapjuk is, lemezeiket pedig Bandcampen érdemes felkutatni.

De ha jót akarsz magadnak, nézd meg őket koncerten. Szerencsére mostanában egész gyakran játszanak, legutóbb a Trafó kortárs fesztiválján, a Next Feszten léptek fel, amit szintén ajánlunk, mert fut tovább egészen január végéig, a honlapján lehet megnézni a további programokat.

Ezek az elhangzó számok:

James Horner - Commando



Okkultokrati - Hard To Please, Easy To Kill



GĄy - Saturday Morning (Age of Solitude)



Francis Bebey - Bissau



Chalino Sánchez Con Los Guamuchileños - El Bandido Generoso



Bananarama - What A Shambles



Slow Children - Spring In Fialta



Camilla Motor - Rosa Video



Ana Hausen - Professionals



Walter Wegmaller - Der Magier



Vanishing Twin - The Conservation of Energy



White Noise - My Game Of Loving



Hugo Largo - Second Skin



Julian Cope - Hung Up And Hanging Out To Dry



The Beat - Best Friend



John Cale - Paris 1919



Sonic Youth - Providence

A címlapképet Podi (fenytkepezo.tumblr) készítette. Sorozatunknak ez már sokadik része, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.