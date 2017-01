Cudar, cudar jövő hetünk lesz

A következő napokban komolyabb havazás nem várható, de ismét lehűlésre kell készülni. Még nappal is 0 Celsius-fok alatt lesz a hőmérséklet, amely a leghidegebb helyeken mínusz 20 fok körül alakul - derül ki az OMSZ előrejelzéséből.

AFP PHOTO / dpa / Armin Weigel

Kilenc megyére a tartós, sűrű köd, öt megyére és a fővárosra az extrém hideg veszélye miatt adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap.

Hétfőre

virradóra egyre nagyobb területen - kisebb eséllyel északnyugaton - zúzmarás köd várható. Elszórtan hószállingózás, néhol ónos szitálás is kialakulhat. Reggel többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. A déli órákra a köd fokozatosan feloszlik. Késő este a déli határvidéken hószállingózás, gyenge havazás kezdődhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország nagyobb részén mínusz 12 és mínusz 7 fok között várható, de a vastag hóval borított tájakon mínusz 17 és mínusz 12 fok közé is hűlhet a levegő, sőt az Északi-középhegység völgyeiben akár mínusz 20 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű, az Északi-középhegység térségében lesz a hidegebb.

Kedden

főként délnyugaton lehet néhol havazás. A nyugati határnál és északkeleten helyenként megerősödik a szél. A minimumok többnyire mínusz 10 és mínusz 5, északon a kevésbé felhős, hóval borított helyeken mínusz 10 fok alatt alakulnak. Napközben mínusz 5 és 0 fok közötti maximumok várhatók.

Szerdán

több órára kisüt a nap, nyugaton néhol még erős lesz a légmozgás. A leghidegebb órákban többnyire mínusz 15 és mínusz 7, napközben mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön

a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 18 és mínusz 8, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul.

Péntek

reggelre foltokban zúzmarás köd képződik. A minimumhőmérséklet mínusz 19 és mínusz 9, a maximumhőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap

változóan felhős, főként a reggeli órákban foltokban ködös idő várható, csapadék nem valószínű. Szombaton a leghidegebb órákban mínusz 17 és mínusz 7, vasárnap mínusz 14 és mínusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok mindkét nap mínusz 5 és 0 fok között alakulnak.