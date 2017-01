Ilyen az, amikor meccs közben omlik be a tetőszerkezet

Néhány nappal azután hogy átadták, rögtön be is omlott a csehországi Ceská Trebová sportcsarnoka, méghozzá meccsközben. Az épületben éppen floorball-bajnokságot rendeztek, a nyolcvan résztvevőnek nagy szerencséje volt, hogy lassított felvételben omlott csak be a tető.

Szerencsére nem sérült meg senki.

Egyelőre nem világos, hogy miért omlott be a tető olyan hirtelen - nyilatkozta újságíróknak Tomas Fris, a sportlétesítmény tervezője, hozzátéve, hogy az építkezés során minden előírásnak eleget tettek. A tervező kizártnak tartotta, hogy a tetőn felgyülemlett 25 centiméteres hó okozta volna az omlást. A sportlétesítményt Pardubice régió építtette 58 millió cseh koronából (660 millió forint), és január 2-án vették használatba. (MTI, Ceské Noviny)