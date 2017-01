Jön a román Trónok harca

Alighanem minden népnek megvannak azok az alternatív őstörténetei, melyeket ugyan a történészek többsége kevéssé tart megalapozottnak, mégis jól rezonálnak a társadalom egy részének érzelmeivel, sőt, időnként a politikai hatalom is felkarolja ezeket. Itthonról sem lenne nehéz ilyen történeteket felidézni, és nincs ez másképp szomszédainknál sem.

Sőt, Romániban most még tévésorozat is készült, ami kapcsolódik ehhez a tematikához, márciusban mutatják be A Géták: babona és háború címmel. A sorozat a géta-dák civilizációt állítja majd a történet középpontjában, főhőse Decebal dák király jobbkeze, Vezina lesz, és időszámításunk szerint 80 körül játszódik majd.

A foter.ro szerint a sorozat antik források alapján meséli el majd a dákok és romaiak között zajló háborúkat, de emellett a román mitológiákból származó elemeket is beleszőnek majd.