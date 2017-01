Súlyosan megsérült Miklós Edit

Nagyott bukott az alpesi síző Miklós Edit az altenmarkt-zauchensee-i lesikló világkupafutamát megelőző hivatalos edzésen, és miután helikopterrel kórházba szállították, kiderült:

elszakadt a keresztszalagja a jobb térdében.

A csíkszeredai születésű versenyzőt először a pongaui kórházba vitték helikopterrel. Itt a térdét ugyan helyre tették, de az így is instabil volt, ami arra utalt, hogy a szalagok megsérültek. Később az MRI-vizsgálat keresztszalag-szakadást állapított meg. Emellett egy csontdarab letört a térdében, továbbá porcsérülést is szenvedett. Miklósnak a bal térde is megsérült, de az kevésbé súlyosan.

Mindez azt jelenti, hogy a lesiklásban olimpiai hetedik síző számára véget ért az idény – pedig három verseny után az ötödik helyen állt a leggyorsabb versenyszámban.

Jelenleg helikopterrel szállítják át Miklós Editet egy Innsbruck melletti magánklinikára, ahol újra megvizsgálják, és majd ott születik döntés a szükséges kezelésekről és rehabilitációról.

Miklós Edit azt mondta a bukásáról a magyar síszövetség egyik vezetőjének, hogy annyira beütötte magát, hogy percekig alig kapott levegőt és sokkos állapotba került. (MTI)