A magyarok is segíthettek megfúrni a briteknek az EU izraeli-palesztin kétállami állásfoglalását

Európai és palesztin diplomaták is keserűen kommentálták, hogy Nagy-Britannia kormánya megváltoztatta eddigi álláspontját, és az EU külügyminisztereinek tanácskozásán a magyar és vagy horvát vagy észt támogatással megfúrták az izraeli-palesztin konfliktus feloldására szolgáló kétállami nyilatkozat elfogadását.

A kritikus vélemények szerint ezzel a váltással Theresa May kormánya Donald Trumpnál próbálhatott meg jópontokat szerezni.

Ez a nyilatkozat vasárnap született meg, miután 70 ország delegáltjai tanácskoztak Párizsban az izraeli-palesztin béke lehetőségéről. A békekonferencia résztvevői megerősítették, hogy elkötelezettek a kétállami megoldásban, azaz Izrael mellett egy független palesztin állam létrehozásában, és nem ismernek el semmilyen egyoldalú lépését, amely veszélyeztetné a tárgyalásos megoldást, nevezetesen a határok kérdésében vagy Jeruzsálem státuszát illetően.

A brit külügyminiszter, Boris Johnson nem vett részt a konferencián, így Nagy-Britannia nem volt jelen végül.

A Financial Times egy a tárgyaláson résztvevő hivatalnokra hivatkozva arról ír, hogy a brit vétót Magyarország és Horvátország is támogatta, többek között arra hivatkozva, hogy sem Izrael, sem Palesztina nem vett részt a párizsi konferencián, valamint az időzítést is kifogásolták. A Politico információi szerint viszont a magyarok mellett Észtország vétózott még.

Egy, a Financial Timesnak nyilatkozó európai diplomata arról beszélt, hogy Nagy-Britannia húsz évnyi közel-keleti politikáját dobja most ki, csak azért, hogy jó üzletet köthessenek majd Donald Trumppal. Húsz évnyi nemzetközi konszenzust dobnak most ki, tette még hozzá.

Trump már korábban jelezte Nagy-Britanniának, hogy Izrael-pártibb külpolitikát szeretne tőlük, illetve hogy szívesen látna egy vétót az ENSZ Biztonsági Tanácsában is a britektől, ha ez a kérdés ott is felmerülne. Erre jelenleg amúgy nem lehet számítani.

Trump az elmúlt hetekben sorra nevezett ki a telepépítéseket támogató konzervatív tanácsadókat közel-keleti kérdésekben, míg a "békefolyamatok" vezetőjének saját vejét nézte ki. Korábban jelezte azt is, hogy a nagykövetséget Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetheti majd, ezzel is felrúgva a nemzetközi szokásjogot.

Hétfőn Brüsszelben Franciaország mutatta be az EU nagyköveteinek a Közel-Kelettel kapcsolatos javaslatcsomagot, amit 12 tagállam, köztük Németország is támogatott. Ugyanakkor a brit ellenvetések után ezt visszavonták.

A javaslat támogatta volna a párizsi konferencia eredményét, és politikai, gazdasági és biztonsági támogatások eddig példa nélküli ajánlatait tartalmazta volna a két fél számára. (Financial Times, Politico)