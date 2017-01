Óvodásokat vittek kirándulni egy rénszarvas-vágóhídra Norvégiában, óriási internetes vita lett belőle

Egy norvég óvoda, a Granstubben Barnehage rendszeresen posztolja Facebookra, hogy mi történt éppen a gyerekekkel. Társasjáték, kirándulások, közös mókák. Aztán ezeket lelkesen lájkolgatják a szülők, mintha ez lenne a világ rendje.

Múlt héten azonban kisebb botrány tört ki, miután a Facebookra arról kerültek fel fotók, hogy a lurkók most egy rénszarvas-vágóhídon jártak. A képek között akadt egy olyan is, ahogy egy kissrác egy frissen levágott rénszarvas egy darabját húzza maga után a hóban, de a többi fényképen is bőven látni frissen levágott állatokat.

Az óvoda stábja kommentet is fűzött a képekhez, e szerint a gyerekek elsőnek furcsának találták a jelenetet, de nem sokkal később már normálisnak találták az egészet. Egy smiley kíséretében még azt is kiírták, hogy a gyerekeket biztosították arról, hogy Rudolf nem volt a leölt állatok között.

Ugyanakkor a kommentelők nem voltak mind meggyőzve arról, hogy ezt tényleg látniuk kellett a gyerekeknek. A thread híre ráadásul hamar elterjedt az interneten, idő után külföldi kommentelők is megjelentek, hogy kifejtsék véleményüket az óvodai kirándulásról. Sokan írtak arról, hogy oké, hogy ez a természet rendje, de ennyi idős gyerekeket kitenni ilyen látványnak egyszerűen barbár dolog.

Mások viszont éltették az óvoda bátorságát, amiért megmutatták a gyerekeknek, hogyan készül a hús, ami aztán eléjük kerül. Sőt, valaki azt is megjegyezte, ennek köszönhetően később talán többen döntenek úgy, hogy vegánok lesznek.

Egy dán férfi pedig arról írt, hogy sajnálja, hogy az ő gyerekei nem ide járhattak, így legalább tanultak volna valamit az életről.

Az óvoda Henning városkájában működik, az ország középső részén. Az intézmény vezetője, Dag Olav Stolean elmondta, hogy az úttal az volt a céljuk, hogy az ötéves gyerekeknek bemutassák az őslakos számik életmódját, akik közül sokan rénszarvasvadászatból élnek. És az összes résztvevő gyerek csak szülői engedély birtokában kelhetett útra, és az igazgató szerint egyiküknek sem voltak negatív reakciói az út végén.

Az interjúból az is kiderült, hogy nem először szerveztek ilyen tanulmányi kirándulást, és később is terveznek még hasonlót. Stolean szerint az, hogy megmutatják, hogyan készül a hús, a gyerekek megismerkedhetnek a norvég kultúra egy fontos részével és legalább tudni fogják, honnan kerül a hús a boltokba.

A mészárlást magát amúgy nem látták a gyerekek, csak a tetemekkel találkoztak.

Az elmúlt években több hasonló vita is zajlott a világban: Dániában 2014-ben abból lett nagy botrány, hogy a koppenhágai állatkertben gyerekek szeme láttára gyilkoltak meg egy zsiráfot, majd megetették az oroszlánokkal. (Washington Post)