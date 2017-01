A BBC harcba küldi csapatait az álhírek ellen

Tényellenőrző csapatot állít fel a BBC, ami a jövőben gyorsan és hatékonyan cáfolhatja a közösségi médiában terjedő, valódinak tűnő, szándékosan félrevezető és hamis híreket, írja a Guardian. James Harding, a BBC hírszerkesztőségének főnöke a múlt csütörtökön tájékoztatta a stábot arról, hogy a brit közszolgálati médium is "beszáll a hazugságok, torzítások és túlzások elleni csatába".

A BBC-nek már eddig is volt egy tényellenőrző műsora, a Reality Check, ezt akarják most kiterjeszteni és állandósítani. Ennek a csapatát bővítik most a BBC teljes állományából, például a World Service munkatársaival. A World Service amúgy is bővíti szolgáltatásait, novemberben 290 millió font plusztámogatást kaptak arra, hogy új nyelveken is sugározhassanak, tájékozódhassanak.

"A BBC nem tudja szerkeszteni az internetet, de nem is állhatunk félre. A Facebookon, Instagramon és a közösségi médiában terjedő sztorik közül leginkább kilógókat fogjuk ellenőrizni" - jelentette be Harding, aki szerint a Facebookkal együtt is működnek annak érdekében, hogy a leghatékonyabbak lehessenek.

"Szeretnénk, ha a Reality Check több lenne közszolgálatnál. Azt szeretnénk, ha nagyon népszerű lenne. Olyan stílusban és formátumban akarunk dolgozni, ami garantálja, hogy a tények magukkal ragadóbbak és lenyűgözőbbek legyenek az álhíreknél" - mondta. (Via The Guardian)