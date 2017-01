Hófúvós jó reggelt! Úristen, most látom, hogy akár -15 fok is lehetne!

Emberek gyalogolnak a sűrű hóesésben a 61-es úton Nagykanizsánál. A január 13-i havazásban elakadtak az autók. MTI Fotó: Varga György

Hét megyében is hófúvás miatt adott ki riasztást kedd hajnalban az Országos Meteorológiai szolgálat. Délen a Mecsekalján, Baranya déli járásaiban és Somogy legdélibb járásában rendeltek el riasztást, északkeleten a Tisza mentén az ukrán-magyar határtól nagyjából Tiszaújvárosig. Figyelmeztető előrejelzéseket is kiadtak, Baranyában havazhat, Heves, Nógrád és Pest megyékben, így a fővárosban is extrém hidegre figyelmeztetnek.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy ebben a három megyében -15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Ezeket leszámítva átlagos téli napra számítatunk többfele megélénkülő széllel, délen egész napos havazással, mínusz 4 és +1 fok közti hőmérsékletekkel, éjszaka mínusz 10 fokra hűlő levegővel. Öltözzenek melegen!