Péntekig lehet jelentkezni az álommelóra: legyél Lego játékprofesszor Cambridge-ben!

A világ egyik legpatinásabb egyeteme, a Cambridge University (1209-ben alapították, a negyedik legrégebbi, ma is működő egyetem a világon) tavaly decemberben hirdette meg játékprofesszori állását, és a határidő most pénteken zárul. Az állást a Lego szponzorálja, és aki megkapja, nemcsak Lego-játékprofesszor lesz, hanem a Cambridge-i Egyetem újonnan alapított intézetének, a Centre for Research on Play in Education, Development and Learningnek (hivatalos rövdítés: Pedal) a vezetője is egyben. Mint az intézmény nevéből is kiderül, a játék szerepe az oktatásban a téma, tehát aki például köpőcsövezett vagy amőbázott már életében, jó eséllyel indul.

A fizetésről nincs szó a pályázati anyagban, de Cambridge-ben az átlagos tanárfizetések évi 84 ezer angol font, vagyis 30 millió forint körül alakulnak, szóval mindenképpen érdemes pályázni. (The Guardian)