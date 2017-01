175 ezres fizetésemelést szavazott meg a város Makó polgármesterének

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Fotó: youtube screenshot

Rövid, de annál eredményesebb önkormányzati ülés zajlott Makón - írja a térségben mindig jól értesült Délmagyar. A városi képviselők azért gyűltek össze, hogy megszavazzák a vezetők törvényben előírt fizetésemelését.

Farkas Éva Erzsébet polgármester fizetése 523 ezer bruttóról 698 ezer bruttóra, Czirbus Gábor alpolgármester apandázsa 471 ezerről 628 ezerre nő.

Jogszabály is rendelkezik arról, hogy a lakosságszám emelkedéséve emelni kell a béreket, ezért nem is volt vita, mindenesetre viszonylag jelentős pluszt vihetnek haza a városvezetők, mert ea döntés értelmében mindketten kaptak 15 százaléknak megfelelő költségátalányt is.

Vita csak arról zajlott az ülésen, hogy mégsem költözik a helyi vízműszékház épületébe a levéltár, helyette az egykori óvoda épületét kapja meg, amit 130 milliós támogatásból alakít át a város. A DK-s Török Miklós panaszkodott, amiért erről csak a sajtóból értesülhetett. (Délmagyar)