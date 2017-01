2016-ban is megdőlt a melegrekord, és mi tehetünk róla

Repedezettre száradt sártenger a brazíliai Cearában. Fotó: AFP

Most már harmadik éve minden alkalommal megdől a melegrekord, ilyen forró éve nem volt még a Föld bolygónak, mióta erről feljegyzések készülnek, és természetesen mi tehetünk róla.

A NASA, a brit UK Met és az amerikai National Weather Service kutatóintézetek jelentése is arról számol be, hogy a 17 legforróbb év közül 16 ebben az évszázadban volt. A jelentés abban a tekintetben is világosan fogalmaznak, nem mintha ebben bárki komolyan kételkedhetne, hogy mindez az egyre gyorsuló szén-dioxid "eredménye".

Ilyen hőmérsékleti feljegyzések 1880 óta készülnek, de a tudósok más indikátorok alapján azt saccolják, hogy 115 ezer éve volt utoljára ilyen meleg, ekkora mennyiségű szén-dioxid pedig nem volt a légkörben úgy jó 4 millió éve.

A klímaváltozás negatív hatásai sebesebben közelednek, mint arra a kutatóintézetek tudósai korábban számítottak, írják a jelentések. Az adatok alapján az átlaghőmérséklet a Földön 1,1 Celsius-fokkal növekedett az ipari forradalom kezdete óta. (Guardian)