Az áruház most megpróbálja visszahívni az összes 120 grammos Circuss Bio kölesgolyót, aminek a minőségmegőrzési ideje 2017. május 21. Aki visszaviszi, számla nélkül is visszakapja a pénzét. A Lidl szerint nem valószínű, hogy a száraz helyen tartott és szárazon megevett kölesgolyókban gyorsan elszaporodnának a baktériumok. A Lidl Magyarország Bt. a szalmonellás kölesgolyók gyártója nevében is elnézést kér. (Index)