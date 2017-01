Assange inkább mégsem állna bíróság elé Amerikában

Julian Assange, 2016. február 5-én Londonban, Ecuador nagykövetségén. Fotó: Carl Court/Getty Images

Melinda Taylor, Julian Assange Wikileaks-alapító egyik ügyvédje kedden jelezte, hogy ügyfele komolyan vette a vállalását, amely szerint kész hozzájárulni kiadatásához, ha az Egyesült Államok kegyelmet ad Chelsea Manningnek, aki 700 ezer dokumentumot szivárogtatott ki a Wikileaksnek, és akit ezért 2045-ig tartó börtönbüntetésre ítéltek.

A katonaként szolgáló Manning büntetését 28 évvel megrövidítették, májusban távozhat a cellájából, most mégis úgy tűnik, hogy Assange "nem pontosan úgy értette a dolgot".

Barry Pollack, egy másik jogi képviselő a The Hill-nek küldött válaszában tisztázta, hogy a Wikileaks alapítója nagyon szép dolognak tartja Manning szabadon engedését, de ő teljes kegyelmet, és azonnali szabadulás esetén gondolta komolyan, hogy elhagyja Ecuador londoni nagykövetségét. (A Twitter üzenetben ilyesmi nem szerepel.)

Assange 2012 óta tartózkodik a nagykövetségen, miután Svédország kérte kiadatását, mert szexuális erőszakkal gyanúsítják. Ügyvédeivel együtt a Assange attól tart, bár erről nincs megerősített információ, hogy az Egyesült Államokban is bíróság elé állítanák kémkedés miatt.

A Wikileaks egyébként aktív szerepet játszott a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányban is: náluk szivárgott ki a kampány hajrájában a demokrata kampányguru, John Podesta levelezése is. (New York Post)