Obama utolsó sajtótájékoztatóján: Nem maradok néma

Utolsó sajtótájékoztatóját tartotta a Fehér Házban Barack Obama amerikai elnök, aki néhány napon belül átadja hivatalát Donald Trumpnak.

Obama arra használta ki az alkalmat, hogy jelezze, nem fogja követni elődje, George W. Bush gyakorlatát, aki kormányzását követően gyakorlatilag teljesen kivonult a politikából, és nem szólt hozzá többete az amerikai közügyekhez.

A leköszönő demokrata sem tervez aktív politizálást a közeljövőben, de szót fog emelni, ha azt érzi, "alapvető értékeket" ér fenyegetés az országban.

"Nagy különbség van a normális politikai működés, illetve azok között a pillanatok között, amikor alapvető értékeinkről van szó" - utalt arra, hogy utóbbiak esetén szót kér majd.

Azt ígérte, ha rendszerszintű diszkriminációt, jogsértéseket, a sajtó vagy a választók jogainak korlátozását tapasztalja majd, szólni fog. "Ha azok, akik amerikaiként nőttek fel, bármi okból el kell hagyják otthonukat, nem maradhatok néma" - utalta a bevándorlókat ért inzultusokra is.

Obama kitért Chelsea Manning ügyére. A Wikileaks-szivárogtatások miatt hét éve 35 évre ítélt transznemű katona kegyelmet kapott az elnöktől, és májusban távozhat a börtönből. A riporterek fejére olvasták, nem rossz üzenet-e ez azoknak, akik esetleg hasonló akciókra készülnek, Obama viszont azt hangsúlyozta, Manning 7 évet már eltöltött a cellájában; nem igaz, hogy nem történt igazságszolgáltatás.



Elismételte Oroszországról, a Közel-Keletről, a szexuális és faji egyenlőségről vallott nézeteit. Aggodalmát fejezte ki Trump és Oroszország kapcsolat miatt, de azt mondta, bízik az ország erejében.

Azt is hangsúlyozta, érdemes megvárni, mi történik miután Trump elfoglalja a hivatalát, és szembesül azzal, hogy a munkaügyi vagy egészségbiztosítási nagyot mondásainak milyen mindennapos következményei lehetnek. Azt tanácsolta utódjának, hallgasson meg több véleményt, mielőtt fontos kérdésekben dönt.

"We're going to be OK."