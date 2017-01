Trump lecsaphat az Amerikában legálisan dolgozó külföldiekre is

Két újabb, bevándorlókat és külföldi állampolgárokat érintő, egyelőre csak tervezetként köröztetett elnöki rendelet létezéséről értesült a Washington Post.

A rendeleteket a lap értesülései szerint a kormányzati tisztviselők között már köröztetik, de egyelőre nem világos, hogy ha egyáltalán, Trump mikor írhatja alá őket. A Fehér Ház egyelőre azt se volt hajlandó megerősíteni, hogy a Post birtokába jutott tervezetek valóban hiteles dokumentumok-e.

Az egyik tervezet a Post beszámolója szerint az Egyesült Államokban élő és ott bármilyen, költségvetési forrásból támogatott segélyt felvevő bevándorlók kitoloncolását tenné lehetővé, valamint azt, hogy a jövőben rászorultsági alapon kiszűrhessék azokat a bevándorlókat, akik a későbbiekben ilyen segélyekre szorulhatnak.

A másik rendelet jelentősen megszigorítaná a külföldi állampolgárok amerikai munkavállalását. A Post birtokába került tervezet alapján visszavonhatnák mindazok munkavállalási vízumát, akiknek a foglalkoztatása nem szolgálja "a nemzeti érdeket".

Ez utóbbi tervezet egyben arra is utasítja a bevándorlást is felügyelő Belbiztonsági Minisztériumot, hogy vizsgálja meg, milyen lépéseket lehetne tenni a "szülési turizmus" ellen. Az amerikai szélsőjobb kedvelt toposza az az adatokkal alátámaszthatatlan állítás, hogy sokan azért utaznak be terhesen az Egyesült Államokba, hogy ott szüljék meg gyermeküket, akik az amerikai jogszabályok alapján amerikai állampolgárnak minősülnének.

Összességében a Post értékelése szerint az új rendelet nagyban megnehezítené a külföldiek munkavállalását, akik akár meglévő állásaikat is elveszíthetik.