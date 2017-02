Hazasiklok

Letörött az áramszedője Rákosrendezőnél egy Szobról Budapestre tartó személyvonatnak, a felsővezeték is megrongálódott, ezért a Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest között nem járnak a vonatok. A vezetékvizsgálat és a helyreállítás ideje alatt a vonatok Rákospalota-Újpestig közlekednek és onnan is indulnak vissza Vác és Szob, illetve Veresegyház felé. (MTI via Mávinform)