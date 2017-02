Gyanús lett a légikísérőnek a jól öltözött úriemberrel utazó zavart lány

Most még istenes +3 fok van Budapesten, de ezzel nagyjából el is értük a napi maximumot. Magyarán, ennél ma már csak hidegebb lesz, éjjel konkrét mínuszok jönnek. És ez még csak a kezdet, szerdán és csütörtökön akár mínusz 7-mínusz 9 fok is lehet éjjelente. Üröm az ürömben, hogy nagyjából egy képzeletbeli Debrecen-Pécs vonaltól délre esik is. A csapadék napközben havas esővé alakulhat, északkeleten és keleten havazás is jöhet.