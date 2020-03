Hétfőtől nem mehetnek be a diákok az iskolába

A miniszterelnök péntek este az oldalán jelentette be, hogy már 10 akciócsoportot állított fel, valamint elrendelték egy járványügyi konténerkórház felépítését. Orbán Viktor arra számít, hogy a gazdaság hamarosan megáll, és újra kell indítani, amihez kormányzati döntésekre lesz szükség. Ugyanakkor felállt egy kutatócsoport is, hogy megpróbáljanak egy vakcinát kifejleszteni.

Bejelentette, hogy a koronavírus terjedése miatt hétfőtől digitális oktatásra állunk át, de az érettségi megtartanánk a szokott rendben. Az oktatással kapcsolatban megjegyezte, hogy itt nem hetekről, hanem hónapokról lesz szó. Március 16-ától új oktatási munkarend lép életbe, a „tantermen kívüli, digitális munkarend”. Ezek szerint diákok nem mehetnem be az oktatási intézményekbe, ugyanakkor az igazgatónak be kell mennie az iskolába, valamint a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást, de digitális eszközökkel. Ha a tanárnak otthon nincsenek ehhez szükséges digitális eszközei, akkor az iskola felszereléseit veheti igénybe. A miniszterelnök ezen a ponton elismerte, hogy még nem sikerült kiépíteniük az ország digitális oktatási infrastruktúráját. Elmondása szerint a következő tanévre akarták elkészíteni. „Most ezt idő előtt kell elindítanunk. Lehet, hogy döcögni fog, de még mindig sokkal jobb, ha folytatjuk a tanítást digitális eszközökkel, mintha ezt egyáltalán nem tennénk, és a tanulási időszak véget érne”- tette hozzá.

A miniszterelnök az óvodákról külön nem beszélt, de ezek egyébként többnyire önkormányzati fenntartásban állnak.

Ugyanakkor ha kell, kiscsoportos gyerekmegőrzést is tudnak biztosítani. Azt tanácsolta, lehetőleg ne a nagyszülők vigyázzanak a gyerekekre, mivel „a helyzet úgy áll, hogy ez a koronavírus járvány a fiatalokat nem veszélyezteti, a magam korabelieket sem. Ha megkapjuk, akkor egy átlagos influenza megpróbáltatásával kell szembenéznünk, vagyis ki fogjuk bírni. Ezzel szemben a szüleink és a nagyszüleink komoly bajban lehetnek, illetve komoly bajba kerülhetnek, mert ez a vírus a számukra nem egy szokásos influenza megpróbáltatását, hanem egy életveszélyes fertőzést jelent” - mondta az 56 éves miniszterelnök.



A miniszterelnök péntek reggel még arról beszélt a rádióban, hogy szerinte nem indokolt lépés az iskolák bezárása, mivel „a járványt a külföldiek hozták be”, és egyébként is fizetés nélküli szabadságra kéne küldeni a tanárokat. Ehhez képest késő délután a hétpárti egyeztetés után még a saját pártjai is azt kérték, hogy hétfőn már ne nyissanak ki az iskolák, Gulyás Gergely pedig távolléti díjat ígért a pedagógusoknak.

A miniszterelnök ismertette, hogy „több ezer mintavételhez elegendő laborkapacitásunk van”. Kétezer lélegeztetőgép van az országban, altatógépből szintén ugyanennyi, de a kormány újabb gépek beszerzéséről is intézkedik. Kesztyűből 22 millió pár áll rendelkezésre, „1,2 milliónyi sebészi maszkunk van”- mondta a miniszterelnök. Elmondása szerint ezek olyan maszkok, amelyeket a műtéteknél szoktak használni. Valamint még 1 millió sebészi maszk érkezik.

Irán, Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelre is kiterjesztik a beutazási tilalmat a külföldiek számára. Akik pedig magyarként onnan jönnek haza, két hét karantént kell vállalniuk.

Az akciócsoportok pedig így néznek ki: