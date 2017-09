Anti-Tiborcznak tartják Orbán Viktor legújabb vejét

A híres 2014-es szelfi, ami leleplezte Szokira és Orbán Sára kapcsolatát. A miniszterelnök új veje állítólag nem volt boldog, nem akart hivalkodni a kapcsolattal.

Nehéz feladatra vállalkozott a HVG, amikor megpróbálta megrajzolni a miniszterelnöki család legújabb tagjának portréját. Szokira Tamás, az EU-biztos Navracsics Tibor munkatársa augusztusban vette feleségül Orbán Viktor második lányát, Sárát. Ennek ellenére alig tudni róla valamit, eddig is csak a miniszterelnök lányához fűződő viszonya miatt került a hírekbe, akkor is ritkán. "Az esküvő hírén túl szinte csak azokat a 2014-es cikkeket adja ki a kereső, amelyekben egy, a miniszterelnök által posztolt családi fotó alapján először azonosították Orbán Sára udvarlójaként", írja a lap, amely azt is megjegyzi, hogy végülis új felesége is visszafogottabb, visszahúzódóbb nővérénél, Ráhelnél.

Orbán Ráhel leginkább férje, Tiborcz miatt keveredett most bele a történetbe, a HVG szerint ugyanis Szokira Tamást többen is egyenesen "anti-Tiborczként" jellemezték. Ők emelték ki azt is, hogy Sára is visszahúzódó személyiség, a még nemzetközi tárgyalásokat is folytató nővérével szemben róla szinte csak annyit tudni, hogy jár iskolába.

A HVG értesülései szerint