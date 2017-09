Kylie Jenner, a Kardashian-klán legfiatalabb tagja, a tinilányok millióinak testképzavaráért felelős 20 éves celeb gyereket vár. Barátjával, Travis Scott-tal április óta vannak együtt. A TMZ több forrásból is úgy értesült, a pár egy ideje nagy örömmel jelentette be a hírt a barátaiknak. Állítólag már azt is tudják, hogy kislány lesz.

(Sok boldogságot, de amúgy ki az a Kylie Jenner?)