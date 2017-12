Elég trónokharcásan néz ki a jégvilág a Niagara vízesésnél

Brutális hidegek tombolnak az Egyesült Államok északi vidékein és Kanadában. Eleve elég zordba fordult már december közepe, de aztán a karácsony utáni két napban elszabadult a zimankó, sorra dőlnek a hidegrekordok Maine-től Minnesotáig, de még Trump elnök is globális felmelegedésért imádkozik a déli (körülbelül Lisszabonnal és Valenciával egy szélességen fekvő) Washingtonban.

Az előrejelzések szerint a java csak most jön, hetvenéves rekordok dőlhetnek meg január első napjaiban. New Yorktól Észak-Dakotáig szinte az egész északi övben (már az Egyesült Államok északi államai ezek, a kanadai határ) rekordhidegeket várnak, sőt az előrejelzések szerint a hideghullám benyomul a kontinens közepére is, egészen Oklahomáig és Texas északi részéig, ott persze már nem lesznek ilyen nagy mínuszok, de -5-6 Celsius (20 Fahrenheit) lehet, ami nagy ritkaság arra.

A Nagy-tavak környékén viszont mínusz negyven körüli napi legalacsonyabb hőmérséklet is elfordult már most, és még hűlni fog. Minnesota egyes részein pedig mínusz 45 Celsius (-51 Fahrenheit) alá várják az alját.

Öröm az ürömben, ahogy mondani szokás a napi sajtóban, hogy a nagy hidegben a víz és a jégköri nedvesség szép fehér kristályokat (úgynevezett jeget) képez, amely csodálatos látványvilágot biztosít a didergő észak-amerikaiak százezreinek számára (részére). A New York állam észak-keleti csücskében tanyázó, méltán világhírű Niagara vízesés például így néz ki mostában (ahogyan a helyiek össze-instagramozták):