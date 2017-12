Így próbálta az ajtóba vezetett árammal megölni a terhes feleségét a világ legkevésbé cseles gonosz embere

Ha nem lenne hátborzongató az egész, igazán vicces lenne, hogy milyen átlátszó módon próbálta eltenni láb alól a válófélben lévő feleségét egy floridai férfi.



A mentális problémákkal is küszködő Michael Wilson idén őszre teljesen elhidegült a feleségétől, Ashleytől, aki december hatodikán beadta a válópert. A férfi jó időre eltűnt, hogy karácsony előtt pár nappal békülési szándékkal felhívja a második gyerekükkel terhes feleségét. A nő, aki karácsonyra a szüleihez utazott Knoxville-be, odahívta Wilsont, aki két nap múlva eltűnt a neki kivett hotelszobából, majd agresszív üzeneteket küldözgetett a feleségének, azzal vádolva őt, hogy megcsalta. A nő ennek ellenére hajlandó volt találkozni vele, de gyanús lett neki, hogy a férje hosszan magyarázta, hogy mindenképpen a házuk bejárati ajataján menjen be majd, mert a garázsajtó nem fog kinyílni, miközben kérlelte, hogy a lányukat semmiképpen se vigye magával, nehogy megsérüljön. Sőt külön arra is megkérte a feleségét, hogy a kislánynak semmiképp se engedje meg, hogy megérintse a bejárati ajtót.

A furcsa szöveg hallatán a nő megkérte a szüleit, hogy nézzenek körül a házban. Amikor meglátták, hogy a bejárati ajtón szokatlan égésnyomok láthatók, kihívták a rendőrséget. Akiket az ajtót berúgva ez a látvány fogadott:

A mesteri csapdán kívül a rendőrök egy rakás post itekre írt szerelmes levelet is találtak, illetve egy, a férfi nevére létrehozott Facebook-accountot, ahol Wilson családi állapota özvegyre volt állítva.



