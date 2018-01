Díjat kapott a Sziget az év legjobb zenei felhozataláért

Január 17-én adták át az European Festival Awards kategória-díjait. A magyar Sziget Fesztivált is díjazták, a szervezők a Line-up of the year, azaz a tavalyi év legjobb zenei felhozatalának díját vehették át.

A Szigetet az elmúlt években többször és több kategóriában is díjazták. Kétszer volt már Európa Legjobb Nagyfesztiválja, nyert már a Legjobb Zenei Felhozatalért járó díjat és volt a Fellépők Kedvenc Fesztiválja, tavaly pedig a év életmű díját kapta, amit a Sziget korábban autóbalesetben elhunyt munkatársa, Dan Panaitescu posztumusz kapott meg.

Az idei, Line-up of the year díj esetében a fesztivál közleménye szerint nem csak a headlinerek számítanak, hanem a teljes program. A Sziget ebben a kategóriában olyan fesztiválokat előzött meg, mint például a Glastonbury, a Roskilde vagy a Lollapalooza.