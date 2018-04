Az MSZP elnöksége lemond, Karácsony szerint nincs az a pofon, ami olyan erős lenne, hogy ne akarnának felállni belőle

Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd listavezetője azután tartott csak sajtótájékoztatót a választási eredményről, hogy a pártszövetség eredményváróján órákon át nem lehetett látni egyetlen MSZP-s politikust sem. Karácsony azt mondta, kezdetben nagyon örültek annak, hogy ennyire magas a részvétel, azt hitték, ezzel közelebb kerül a kormányváltás. Most viszont az eredményekből létszik, hogy a Fidesz is jól mobilizált, sőt ők jobban.

Nyilvánvaló, hogy az eredmény elmarad attól, amiben bíztunk.

Karácsony azt mondta, nem tud jó szívvel gratulálni a Fidesznek, mert tudják, mi van a kormánypárti győzelem mögött, mennyi hazugság, mekkora médiatúlsúly, milyen választási rendszer.

„Nyilvánvaló, hogy mi azt gondoljuk, hogy Magyarországnak változásra van szüksége, és továbbra is ezt gondoljuk”

- mondta, de hozzátette: tiszteletben tartják, hogy a választók ma az eredmények alapján máshogy gondolták.

Karácsony arról is beszélt, hogy továbbra is a baloldali ellenzék az erősebb ellenzéke a Fidesznek, és ebben a konglomerátumban továbbra is az MSZP a legerősebb párt.

A pártban természetesen örülnek annak, hogy Budapesten a többség a változásra szavazott, viszont Karácsony szerint nem lehet demokratikus alternatívát kínálni, ha a vidéket magára hagyják.

A listavezető szerint az MSZP és Párbeszéd szerette volna, ha az ellenzéki pártok közös ajánlatot tesznek legalább a választókerületekben hatékony koordinációval, ez azonban nem sikerült. Karácsony azt mondta, éppen ez, a koordináció nélküli baloldali politika bukott meg a vasárnapi választáson.

„Nincs az a pofon, ami olyan erős lenne, hogy ne akarjunk felállni belőle, és tovább küzdeni a baloldal megújításáért.”

A politikus szerint az MSZP-nek közelebb kell jutnia az emberekhez, csak így lehet normálisan politizálni, és egy normális országban csak akkor tudunk élni, ha gratulál a győztesnek, ezért ez meg is tette, majd azzal zárt, hogy dolgozniuk kell a baloldal megújításáért.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke azt mondta, az első szó a csalódottságé, de ő is gratulál a 106 egyéni győztesnek, köztük a fideszeseknek is. Azt mondta, jó döntés volt, hogy Karácsonyt jelölték miniszterelnöknek, hosszú távon szerinte a párbeszédes politikusból Orbán esélyes kihívója is lehet.

A beszédében sokat panaszkodott a Fidesz túlhatalma miatt is, azt mondta, nagyon nehéz volt, hogy a kampányban a Fidesz sokkal többet költött és minden téren sokkal nagyobb erőforrások fölött rendelkezett.

Molnár a kudarc okaként megjelölte azt is, hogy több párt nem volt hajlandó koordinálni, ezeket a pártokat felelősnek is tartja a kudarcért. Szerinte ezek a pártok

17 helyen akadályozták meg, hogy a demokratikus ellenzék jelöltje nyerjen.

Ez a kritika értelemszerűen első sorban az LMP-t és a Momentumot illette.

Az MSZP elnöksége egyébként benyújtotta a lemondását.