Alighanem fejbe lőtték az utolsó dodót

A Stigma nevű új horrorjáték készítői mindent megtesznek azért, hogy a játékosok komolyan rettegjenek. A játék VR-szemüveggel játszható, de ezen felül még egy pulzusmérő is tartozik hozzá. Ez méri a játékosok szívritmusát, és ha úgy érzi, hogy a játékos nem ijedt meg eléggé valamitől, akkor rémisztőbb fokozatba kapcsol. (Via New Scientist)