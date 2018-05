Gyújtogattak és romboltak Párizs belvárosában a szélsőbalos tüntetők

Vízágyú és könnygáz bevetésére is szükségük volt kedden a párizsi rendőröknek, miután nagyjából 1200 szélsőbalos, maszkba bújt tüntető verődött össze a belvárosban, hogy megtartsák szokásos május 1-i randalírozásukat. A közösségi programnak idén az adott külön apropót, hogy épp ötven év telt el az 1968 diáklázadások óta. Ennek örömére a fiatalok Molotov-koktélokkal, petárdákkal és kövekkel felfegyverkezve láttak hozzá a városkép átrendezéséhez.

A Black Blocs néven is ismert szélsőbalos formáció a szakszervezetek ilyenkor szokásos (békés) felvonulása mellé csapódva gyújtott fel néhány autót és dobált be minden szembejövő ablakot és üveget a város keleti felén, antifasiszta szlogenekkel szórakoztatták magukat, és a Macron-kormányt és a kapitalizmust szidták. Az igazán harciasak még kisebb barikádokat is építettek, hogy azok mögül sorozzák meg a nagy számban felvonuló rendvédelmiseket.

Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

Fotó: NICOLAS MERCIER/CrowdSpark

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP