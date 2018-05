Peller Mariann éppen most csinál világméretű bizniszt a Virtuózok című, köztévén futó komolyzenei tehetségkutatóból

Peller Mariann

Ezúttal nem magyar tévék vásárolnak sikeres nemzetközi formátumot, hanem egy magyar fejlesztésű tévéműsor futhat be potenciálisan világméretű karriert.



A Peller Mariann producer cége által kifejlesztett Virtuózok komolyzenei tehetségkutató showműsor licenszjogait a brit Fulwell 73 produkciós cég szerezte meg, hogy Nagy-Britanniában és Amerikában csinálja meg az adás helyi verzióját. A Fulwell 73 olyan műsorokat gyártott eddig, mint a Sounds Like Friday Night, a The Late Late Show és a Roast Battle.

Mindezt Peller New Yorkban jelentette be.

A Virtuózok nemzetközi terjesztésére Peller külön céget alapított az Egyesült Királyságban Virtuosos Holding Ltd. néven. Most ebbe a cégbe szállt be részvényesként Placido Domingo operaénekes, illetve Linda Mei He, a kínai Wailian Education Group tulajdonosa. A híres befektetők pénzéből a nemzetközi terjeszkedést tervezik finanszírozni.

A hírről a Reuters is beszámolt, Domingo részvételét emelve ki. A hírügynökségnek Peller azt nyilatkozta, hogy a műsorban a fiatal tehetségek szerepeltetésével modern, friss hagulatot adnak a klasszikus zenének.

A Reuters cikkében megszólalt Amira Abouzahra, a tavalyi verseny legfiatalabb kategóriájában győztes, 12 éves budapesti hegedűs is, elmesélve, hogy a műsor azáltal motiválja a fiatal zenészeket, hogy ha másokat látnak játszani, és jobbak szeretnének lenni náluk, akkor többet fognak gyakorolni.

Amira édesanyja magyar, édesapja pedig egyiptomi.

Update: a cikk első változatában tévesen írtam, hogy a Virtuózokat fejlesztő Peller Mariann azonos lenne a tévés-rádiós műsorvezető Peller Mariannal.

(via Reuters)