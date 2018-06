Megyek haza, úgyis meg kell írnom egy beadványt az Alkotmánybíróságnak

Alkotmányértelmezést kell kérnem, hogy ha majd tényleg bekerül az alkotmányba, hogy minden állami szerv kötelessége a keresztény kultúra védelme, akkor vajon hallgathatom-e büntetlenül a kedvenc Crown-számomat, ezt:

Ugye, elég fogós kérdés?

Mert az tiszta sor, hogy ha a rendőr megállít, és az autóban épp valami arab zene megy, akkor a járőr azt leállíttatja azzal, hogy „Uram, kérem tisztelje meg a keresztény kultúrát, rendben? Most még elengedem, de legközelebb bírság lesz.”

De ha épp a Sátánt dicsőítik a számban, akkor mi van?

Mert ugye Lucifer is a keresztény kultúra része, szóval végül is az állami szerveknek őt is védeniük kell. Vagy nem?

Én ebben bízom. Na, de majd kiderül. Jó éjszakát!