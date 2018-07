A 4-6-os utazóközönsége ma móresre tanította a pótlóbusz sofőrjét

Aki, ahogy az a 4-6-os pótlásán teljesen megszokott, a 32-esek teri ideiglenes végállomásra befutó villamosról érkező első utasok látványára rögtön be is zárta az üres pótlóbusz ajtaját, és távozott is volna a megállóból, ha pár, a piroson átrohanó utas el nem állta volna az útját. A sikeren felbuzdult utazóközönség aztán az Oktogonnál a villamost is megakadályozta abban, hogy ugyancsak utasok nélkül húzzon el, így kivételesen nem 50 percbe tellett megtenni a Mester utca és a Margit körút közti alig négy kilométeres útszakaszt a töküres körúton!!4!

Adjon erőt mindannyiunknak a nép apró sikere ezen a kánikulai napon, amikor már hajnali 5 óra 40 perckor is mértek már 22 fokot az országban. És ennél már csak melegebb lesz, még ha keletről és nyugatról is frontok támadnak. Az előbbi ciklonális képződmény hatására főként a keleti országrészben lehet több felhő, ott záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ez a hőmérsékletet nem, vagy alig befolyásolja majd, délelőtt országszerte 23-26, délután 28-30 fok várható.