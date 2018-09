Hahó budapestiek! Nálatok sem ürítik az utcai szemeteseket hetek óta?

Budán, a második kerületben hetek óta egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán ürítik az utcai, zöld szemeteseket.



Erre ma reggel, kutyasétáltatás közben jöttem rá. Egy ideje volt valami szokatlan a sétákban, de csak most döbbentem rá, hogy micsoda: jó ideje szabályosan kicsordul a szemét az összes zöld edényből, amit érint az útvonalunk.

Kerületi forrásból megtudtam, hogy az egész másodikban ez a helyzet jó ideje, nemcsak az én közvetlen környékemen. Az ok állítólag ugyanaz a vészes munkaerőhiány, ami miatt a szelektív kukákat is ritkásan ürítik.

Az ügyben küldtem egy rakás kérdést a szemeteseket ürítő FKF-nek, amint válaszolnak, megírom.

Addig is írjátok meg röviden, ha a ti környéketeken is túlcsordulnak mostanában a szemetesek, és ha tudtuk, csináljatok fotót is, hogy kiderüljön, mennyire elterjedt ez a jelenség. A cím, szilyl KUKAC 444.hu, a subject legyen SZEMÉT.

A ma reggeli séta közben illusztrációnak lefotóztam az összes szemetest, ami csak útva ejtettük útközben, íme: