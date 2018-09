„Azzal tisztában van, hogy a Nemzeti edzőközpontban a Főtitkár úr irodája nagyobb, mint a kondi terem?”

Mavasi gerivel szállt bele a legjobb magyar teniszező mestere (egyben az egyetlen nemzetközi szinten jegyzett magyar edző), Sávolt Attila a Magyar Tenisz Szövetségbe és annak elnökébe, Szűcs Lajos fideszes képviselőbe. Sávolt föl szeretett volna szólalni a szövetség szerda közgyűlésén, de a vezetőségtől nem kapott szót, ezért most a Facebookon olvasott be Szűcséknek.

Sávolt Attila és Fucsovics Márton. Fotó: Fucsovics Marci FB

Mint arról nemrég részletes cikket közöltünk, hetek óta fagyos a viszony a teniszszövetség és a két legjobb magyar játékos (Babos Tímea és Fucsovics Márton) között. A legjobb magyar férfi teniszező emiatt nem is lépett pályára a csehek elleni Davis-kupa-párharcban, így a magyar válogatott kikapott. A konfliktus évek alatt alakult ki, de egyre hevesebbé vált: Fucsovics Mártont sokáig a szövetség főtitkára, Richter Attila menedzselte, de Sávolt Attila, Fucsovics trénere szerint ma már sokkal magasabb szintű és profibb menedzsmentre lenne szüksége a ranglistákon egyre feljebb kapaszkodó versenyzőnek. A szövetség anyagiassággal vádolta meg Fucsovicsot és edzőjét, akik erre borították a bilit: a szövetség állami támogatása az elmúlt években megharmincszorozódott, a kormány önti a pénzt a sportágba, de a versenyzők ebből csupán filléreket látnak. Mégis őket vádolják anyagiassággal.



A szövetségben is érezhető feszültséget okozott Fucsovicsék reakciója, a vezetők közül többen lemondtak. Sokan abban reménykedtek, hogy a szerdai közgyűlése segíthet rendezni a konfliktust, de inkább az történt, hogy Szűcs Lajos elnök erősítette meg pozícióját, és elfogadtatott még egy alapszabály-kiegészítést is, amely megtiltaná a tagoknak, hogy problémáikkal a nyilvánossághoz vagy az igazságszolgáltatáshoz forduljanak.

Sávolt Facebook-bejegyzésében emlékezteti az elnököt, hogy sem ő, sem Fucsovics, sem Babos nem tagja egyetlen tagszervezetnek sem, amelyre vonatkozna az alapszabály, ez tehát nem fogja őket visszatartani a kritikáktól.

Szóvá teszi azt is, hogy az új elnökség (Szűcs Lajos elnök, dr. Bohács Zsolt alelnök, dr. Homonnay Géza, dr. Bársony Farkas, Gém Péter, Dudik János, Viszló Csaba, illetve Richter Attila főtitkár valamint Juhász Gábor sportigazgató) tagjai közül „senki soha életében nem ütött a teniszlabdába, még félprofi szinten sem”. Az elnök figyelmébe ajánlotta az úszószövetség példáját, ahol az elnök Wladár Sándor (olimpiai bajnok), elnökségi tagok: Bodrogi Viktor (olimpikon, magyar bajnok), Gyurta Dániel (olimpiai bajnok), Rózsa Norbert (olimpiai bajnok), dr. Verrasztó Zoltán (világ- és Európa-bajnok).

Sávolt visszautasítja Szűcs minősítését, amelyet a közgyűlésen hangoztatott, miszerint ő (mármint Sávolt) és támogatói a teniszszövetség ellenzéke volnának: „...Babos Tímea, Fucsovics Márton, Temesvári Andrea, Markovits László,Babos Csaba és jómagam nem az ellenzék vagyunk. Ez itt nem a parlament, és mi nem vagyunk a magyar tenisz ellenzéke, az ellensége pedig végképp nem. Ezt határozottan visszautasítom mindannyiunk nevében, ahogyan azt a kijelentést is, amelyet az egyik tagszervezet képviselője fogalmazott meg hangosan az ülésen, szintén már korábban Önök által sugallva, miszerint néhányunkat önös érdekek hajtanak.”

Az önös érdekek hajtása talán inkább vádolható Szűcs elnök, aki a teniszszövetség mellett az országos horgászszövetséget is vezeti, illetve Ricther főtitkár, aki főállású főtitkársága mellett „ATP-versenyigazgató, WTA-versenyigazgató, ITF- versenyigazgató, Tennis Europe alelnök és ITF Davis-kupa bizottsági tag is egyben, arról már nem is beszélve, hogy menedzser is szeretett volna lenni...” – írja Sávolt.

Babos Tímea és Fucsovics Márton. Fotó: SALVATORE DI NOLFI/MTI/MTVA, ELYXANDRO CEGARRA / NurPhoto

Richter szerepét és ambicióit tovább kritizálva: „a Főtitkár úr a saját egyébként végrehajtás alatt levő cégével kötött szponzori megállapodásokat a Szövetség szponzoraival, Fucsovics Marci nevére, mint az ő menedzsere...”



Illetve az éves szinten immár milliárdokat eltapsoló szövetség fejlesztéseit sem hagyta szó nélkül: „...arról kérdezem az Elnök urat, azzal tisztában van, hogy a Nemzeti edzőközpontban a Főtitkár úr irodája nagyobb, mint a kondi terem? Hogy a kondi teremben még ma sincs egy normális futópad? Hogy nincs szabadtéri kemény pálya, pedig ma a profi versenyek 70%- át szabadtéren, kemény pályán rendezik? Ezt tudta Elnök úr?”