Orbán Balázs: Gruevszki különleges bánásmódot igényel, mert 10 évig miniszterelnök volt

A Parlamentben Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára, Gulyás Gergely helyettese beszélt Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő magyarországi helyzetéről – írta meg az Index.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. június 12-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A hétvégén Gulyás Gergely semmi újat nem volt hajlandó mondani a Gruevszki-ügyről, Orbán Balázs viszont a jobbikos Mirkóczki Ádám kérdésére válaszul azt mondta:

Gruevszki tényleg menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, egy külképviseleten jelezte, hogy menedékjogot kér. Nem mondta el, melyiken. A magyar hatóságok nem segítették a Macedóniából való kijutását. Arról nem beszélt, hogy Albániában, Montenegróban vagy Szerbiában hogyan segítették. Gruevszkinek lehetősége van menedékkérelmet benyújtani, és arra is lehetősége van, hogy beutazik, és meghallgatják, „biztonsági okokból tettük ezt lehetővé”.

Orbán Balázs azt kérte, ezzel kapcsolatban „hagyják abba a dezinformációs kampányokat”, például arról, hogy Gruevszkinek a tranzitzónában lenne a helye. Szerinte a 2007. évi LXXX. törvény 71/A § (7) bekezdése kimondja: „A határon lefolytatott eljárás szabályai nem alkalmazhatók a különleges bánásmódot igénylő személyekkel szemben.”

Orbán Balázs szerint a kormány úgy véli, Gruevszki különleges bánásmódot igénylő személy, mert 10 évig miniszterelnöki tisztséget töltött be. Ahogy az Index erre felhívta a figyelmet, a törvény ennek ellentmond: értelmező rendelkezések között, a 2 § k) pontjánál az szerepel, hogy a törvény alkalmazásában a különleges bánásmódot igénylő személy megnevezést nem a volt miniszterelnökökre, hanem például a szülei nélkül érkező gyerekek vagy terhes nőkre találták ki. De ha Gruevszkiről azt állapítja meg a hatóság, hogy „olyan kiszolgáltatott személy”, akiről „sajátos szükségletekkel rendelkezik”, alkalmazható rá a szabály.

Azt is mondta, hogy az a furcsa helyzet, hogy most meg kell védenie Brüsszelt, Belgiumot és a NATO-t, ugyanis ott is van lehetőségük menedékjogi kérelmet beadniuk politikai okokból üldözött politikusoknak. Vagyis a korrupcióért elítélt Gruevszkit politikai okokból üldözött politikusokhoz hasonlította.