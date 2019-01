Eljött a nagy nap: Orbán kormányinfót tartott

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

12:45 Ennyi volt mára



Több mint két órán keresztül tartott a kormányinfó, és ezúttal nem lehet azt mondani, hogy ne hangzottak volna el a kritikus kérdések. Más kérdés, hogy a miniszterelnök nagyjából ugyanúgy lerázta a környezetének gazdagodását firtató kérdéseket, ahogy a parlamentben szokta.

Megtudtuk, hogy

a túlóratörvényben egyelőre nem terveznek változást,



hogy Magyarországon illiberális többség van a miniszterelnök szerint,



hogy újra Matolcsyt jelöli jegybankelnöknek,



és többször összefolyt, hogy ez valójában a Fidesz nevű párt, vagy a magyar kormány tájékoztatója-e.



12:41 Utolsó utáni kérdés

A migráció az antiszemitzmus karakterét is megváltoztatja, számolni kell azzal, hogy Nyugat-Európában nő, Közép-Európában csökken, és inkább Közép-Európában támogatják Izraelt, mondja Orbán.

12:37 És az utolsó kérdés

A CEU a politika áldozata lett? - kérdezi az AP tudósítója, és mivel ezt úgy fogalmazza meg, hogy a tevékenységének „nagy részét” helyezi át Bécsbe, Orbán erre rögtön le is csap: akkor ezek szerint mégsem megy el teljesen, sőt, akkor igazából a CEU marad. Ő nem úgy ismeri Soros Györgyöt, mint aki elmenne.



És még egyszer felmerül az „ellenzéki médiatúlsúly”: Orbán szerint egy korszakváltás kapujában vagyunk, az elmúlt időszakban főleg a „liberális koncepció alapján írták le a valóságot”, de ennek a korszaknak most vége van. Összeszedik magukat a konzervatív-keresztény újságírók, több hátszelet kapnak az ilyen médiák, és az emberek jelentős része is máshogy gondolkodik már meghatározó ügyekről.

„A migráció átalakítja a médiaviszonyokat is”

- mondja zárszóként.

12:30 „Szuverén ember vagyok”



A 24 a magánrepülőzésről kérdezi. „Szuverén embernek tartom magam, nem látok olyan példákat, amikor bárkinek megérte volna az üzleti életből nyomást gyakorolni rám, mindig a közérdek alapján fogom meghozni a döntéseimet.”



12:20 A Jobbikba belebújt a kisördög

Mert az ördöggel is összeállnának, mondja Orbán, miután a TV2 az ellenzéki összeállásról kérdezi.

12:12 A gazdaglistákon csak kuncog

A hvg.hu szembesíti azzal a korábbi állításával Orbánt, hogy addig nem érdemes korrupcióról beszélni, amíg nincsenek fideszesek a leggazdagabbak között, most pedig már vannak. Most azt mondja Orbán, hogy ezeken a listákon csak kuncogni szokott, majd jön az üzleti ügyekben nem nyilatkozik, nem engedi provokálni magát válasz.

12:10 Aki azt gondolja, hogy Magyarországon vizsgálatokat állítanak le, az téved

Ezt a Tiborcz-ügyi nyomozás leállításáról mondja. „Üzleti ügyekről” továbbra sem nyilatkozik.



12:09 „Salvini bátor”

És mindig találkozni fog vele, amikor a migráció témája megkívánja - annak ellenére is, hogy Berlusconit tartja szövetségesnek, aki most ellenzékben van, de ilyen bonyolult az európai politika.

Macronról pedig nem akar rosszat mondani, személyesen jó viszonyban vannak, de mivel ő a bevándorláspártiak vezéralakja, harcolnia kell vele.

12:04 Így lett közérdek az üzleti ügyből

Az RTL Klub arról is megkérdezi Orbánt, hogyan lett közérdekű a jobboldali médiaholding ügye, amikor korábban üzleti ügy volt A miniszterelnök azt mondja: amikor azt olvasta, hogy nonprofit. Ha a baloldali média állna össze így, akkor is így döntene.

11:57 Nem terveznek változtatni a túlóratörvényen

Egyelőre nincs napirenden a túlóratörvény módosítása - válaszolja az RTL Klub kérdésére, hogy elképzelhető-e, a kritikák miatt változtatnak rajta.

11:52 Rosszindulatú újságíróknak nem ad interjút

A Népszava kérdésére, hogy miért nem ad interjút független lapoknak a miniszterelnöknek, azt mondja, hogy bárki elé kiáll, de annak nem látja értelmét, hogy „bikaviadalt vívjon” újságírókkal. Azzal nincs értelme szóba állni, akin látszik, hogy rosszindulatú.



11:44 Soros a honfitársunk

A 888 kérdésére Orbán elmondja, hogy nyílt sisakos harc zajlik Soros György ellen, aki a migrációt óriási erőforrásokkal befolyásolja. Megérti, hogy Sorosnak nem tetszik mindent, amit a magyar kormány mond, de ez nyílt harc. És maga hozza elő az antiszemitizmus kérdését - szerinte ebben semmi antiszemitizmus nincs.



Soros a mi honfitársunk, magyar ember, akivel nem értünk egyet, és ártanak azok, akik mindig az antiszemitizmust húzzák elő. Nem lehet a származás mögé bújni, az a mi számunkra lényegtelen, mondja Orbán.

11:40 Magyarországon illiberális többség van

Milyen illiberális változások lesznek még 2030-ig, kérdezi az Index. Orbán szerint a magyarok három kérdésben is illiberálisak: bevándorláskérdésben, családkérdésben és abban az ügyben, hogy a keresztény kultúrát kiemelten meg kell védeni. Magyarországon illiberális többség van, mondja.

11:34 Van úgy, hogy az ember barátját bepalizzák

Miért támogatták Manfred Weber jelöltségét, ha ő is megszavazta a Sargentini-jelentést, tehát a logikájuk szerint bevándorláspárti, kérdezi a Euronews Orbánt. A miniszterelnök szerint Webert bepalizták („van úgy, hogy az ember barátját bepalizzák”), mert a CEU ügye miatt szavazta meg a jelentést, közben a CEU honlapján ma is jól látszik, hogy az egyetem Magyarországon működik.

11:27 Kizártnak tartom, hogy jelentős méretű korrupció működne Magyarországon

- mondja a miniszterelnök az Mfor korrupciós kérdésére. De szerinte „semmilyen mértékű korrupció nem elfogadható”.

11:23 Orbán válaszolt a 444 kérdéseire

Arról kérdeztük, van abban szerepe, hogy mostanra milliárdos lett a veje, Tiborcz István, az apja, Orbán Győző, a szomszédja, Mészáros Lőrinc, a volt kollégiumi szobatársa, Simicska Lajos és a kötéltársa, Garancsi István is.



Erre azt mondta, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik, ehhez tartja magát.

Arról is kérdeztük, hogy miért jó a magyar nyilvánosságnak, hogy nemzetstratégiailag kiemelt beruházásnak minősítették az óriási jobboldali médiaalapítványt.

A miniszterelnök erre azt mondta, hogy továbbra is médiaellenszélben érzi magát, az alapítvány ezen nem változtat.

Megkérdeztük arról is, hogy mi a véleménye a Varju Lászlóval szembeni fellépésről az MTVA-székházban. Erre azt mondta, az országgyűlési képviselők sem állhatnak a törvények felett, a DK képviselője átlépte a politikai véleménynyilvánítás határát.

11:17 A migráció marad a sorskérdés

Sok magyart, köztük a tüntetőket sokkal jobban érdekli például a korrupció, az egészségügy, a közmédia állapota, mint a migráció, ezzel miért nem foglalkoznak, kérdezi az AFP. Orbán azt mondja, a migráció lesz a következő 15-20 év sorskérdése, „uralkodóan állandó” kérdése lesz.

„Minden jó ami a migráció megállítását szolgálja, minden rossz, ami magunkra húzza a migrációt.”

A többi említett témára nem reagált.

11:10 Nemzetközi harc

Nemcsak az ellenfél nemzetközi, hanem mi is azok akarunk lenni, mondja Orbán a Pesti srácok kérdésére. Vagyis vannak a bevándorláspárti nemzetközi erők, akik mindenhol tüntetnek Budapesttől Rómáig, és vannak a bevándorlásellenesek, a csata most nemzetközi - üdvözölte is az új olasz-lengyel tengelyt.

11:06 A túlóratörvény nem erről szól

A munka törvénykönyvnének módosítása (vagyis a túlóratörvény) semmilyen összefüggésben nincs a munkaerőhiánnyal, mondja Orbán a Bloomberg kérdésére. Hanem arról, hogy eddig sok vállalkozás szenvedett attól, hogy stikliket kellett alkalmaznia.



11:03 Le akarjuk nyomni a cseheket, de nem lesz könnyű

Hosszú távon 4,5-5 millió között lesz a munkát vállaló emberek száma Magyarországon, ez a teljes foglalkoztatottsághoz közelít. A célunk, hogy a ebben cseheket is lenyomjuk, ami nem lesz könnyű Orbán szerint, mert a cseh kormány élén egy zseni áll. Ennél viszont több emberrel nem érdemes számolni - ennyi emberből kell kihozni a gazdasági növekedést. Nem akarunk se bevándorlást, se vendégmunkásokat tömegesen.

10:57 Az ellenzék sírja

Az Origo arról kérdezi Orbánt, hogy mennyiben változtat a Fidesz stratégiáján az ellenzék összeállása.



Orbán szerint ezzel az ellenzék a saját sírját ássa, ebben nem akarja megállítani őket.

10:54 Matolcsyt jelöli jegybankelnöknek újra

Válaszolja a miniszterelnök a Reuters kérdésére. (Egészen pontosan azt mondta, hogy „semmilyen meglepetés nem várható”.)

10:52 A szabadság ellenségei a liberálisok

Jönnek a kérdések, elsőként az MTVA kérdez, arról, hogy Guy Verfofstadt szerint Orbán nem keresztény és nem demokrata. A miniszterelnök válasza:



„Oda jutott a liberális gondolkodás, hogy a liberálisok ma a szabadság ellenségei.”

10:50 Az igazi kereszténydemokráciát az új brazil kormány testesíti meg

Erre jutott Orbán az év eleji brazíliai látogatásán, ahol Jair Bolsonaro elnök beiktatását vett részt.



10:49 A liberális-nem liberális demokrácia vitájához annyit tenne hozzá

„hogy jól láthatóan minden liberális demokrata egyúttal bevándorláspárti is”.

10:46 Elvileg ez egy kormányinfó

Ennek ellenére az elmúlt percekben elsősorban a Fidesz céljairól van szó az EP-választáson. Nem mondjuk, hogy ez nagyon meglepő, de jelezzük, hogy a magyar kormány és a Fidesz nevű párt hivatalosan nem ugyanaz.



10:44 Cél az EP-választáson: kerüljenek többségbe a bevándorlás-ellenes erők



10:40 A gazdaság stabil, jönnek a családügyi kormányzati lépések a konzultáció után

Orbán a kormányülés részleteivel kezdi. A kormányülésen részt vett Tarlós István, és meghallgatták Varga Mihály beszámolóját a '18-as költségvetés teljesüléséről, többek között azt, hogy az államadósság 71 százalék, a hiány 2 százalék.

A gazdaság stabil, ez várható '19-ben is,

mondta Orbán, szerinte az ország pénzügyei is stabilak.

Tárgyaltak a családügyi nemzeti konzultációról is, szerinte a visszaküldési adatokból az derült ki, hogy a magyaroknak fontos ez a téma - arról, hogy ebből milyen kormányzati lépések következnek, az évértékelőn számol majd be a miniszterelnök.

Jön a rendszerváltás emlékéve, ez két évig fog tartani

10:35

Kezdődik, Kovács Zoltán rögtön át is adja a szót Orbán Viktornak.

10:30

Nem mondjuk, hogy nem itt érdemes követni, de azért szólunk: a köztévé élőben adja az eseményt, ahogy Orbán Viktor Facebook-oldala is.



10:23

Az esemény 10.30-kor kezdődik.

10:22

A 444 tudósítói, Herczeg Márk és Halász Júlia ott vannak a helyszínen, de vannak lapok, akiket „a nagyarányú médiaérdeklődésre való tekintettel” nem engedtek be - így a Klubrádiót, az Azonnalit, a Mércét és a Magyar Hangot sem.



10:20

Az év első kormányinfóján ezúttal nem a Gulyás-Hollik páros, hanem személyesen Orbán Viktor áll ki tájékoztatni. Az előzmény: a miniszterelnök még tavaly megígérte, hogy tart egy sajtótájékoztatót, ahol lehet tőle érdemben kérdezni (egyébként nem nagyon lehet), és az év végéig ugyan nem jött össze, most viszont igen.

Orbán tinivloggereket idéző lelkesedéssel írta ki reggel: