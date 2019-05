Legalább 120 millióba került a balul sikerült Fradi-kiállítás

A Magyar Hang utánajárt a IX. kerületi tereket elárasztó fura fradista fotókiállításnak. Az önkormányzat és az FTC szabadtéri látványossággal tiszteleg a 120 éves klub előtt, ami azt jelenti, hogy majdnem 800 darab fekete vaskeretet vertek le 17 köztéren, amikre a Fradihoz köthető fotókat helyeztek ki.

A szervezők nem gondolták túl a kiállítást. Sokszor érthetetlenül jellegtelen sajtófotók sorakoznak egymás után, amiket nem világos, hogy mi alapján válogattak össze. Se a képek készítői nincsenek kiírva se az, hogy pontosan mi is vagy kik is láthatók a 200x140 és 140x100 centiméteres képeken. Hiányzik a koncepció. Ráadásul a legtöbb helyen csak a keret egyik oldalára raktak képet, így vannak parkok, amik most így néznek ki:

Íme a Markusovszky téri fotókiállítás

A Magyar Hang kiderítette, hogy a kerületi lakosoknak a megemlékezés 120 millió forintjába került, de nem kizárt, hogy ez a költségeknek csupán egy része. Ezt írják:

„talán nem a megemlékezés volt a legfontosabb, hanem az, hogy elköltsenek pár tíz (száz?) millió forintot. Megkérdeztük az önkormányzatot, mennyi a „120 éves az FTC” szabadtéri kiállítás összköltségvetése, ki döntött a kiállítandó képekről, ki állja a cechet és hogyan választották ki a fémkeretek kivitelezőjét és ki ő – hétfő reggel az önkormányzat sajtóosztálya azt válaszolta, kérdéseinkkel forduljunk a Fradi kommunikációs osztályához.”

Az önkormányzat oldalán azt írják, hogy az akció alapötletét a La Gacilly-i szabdtéri kiállítás adta. Az azért egy picit másképpen néz ki:

Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

A kerületi tévé lelkes beszámolójából sem derül ki, hogy mi volt a kiállítás koncepciója: