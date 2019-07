Trump segít kihozni a svéd börtönből A$AP Rockyt

Péntek este már Donad Trumpnak is meg kellett szólalnia a hiphopsztár ügyében, aki már két hete egy svéd börtönben ül egy utcai verekedés miatt. Az amerikai elnök azt mondta, hogy már felvették a kapcsolatot a svéd hatóságokkal, és dolgoznak azon, hogy kiadják A$AP Rockyt, akinek még július 25-ig kellene rácsok mögött maradnia. Trump hozzátette, hogy a fekete közösségből rengetegen kérdezték tőle, hogy tud-e segíteni. Még a felesége, Melania is azt kérdezgette tőle, hogy tudna-e segíteni A$AP Rockynak.

Az elnök annyira komolyan veszi az ügyet, hogy A$AP kiszabadításáról már Kanye Westtel is egyeztetett.

A$AP Rocky július 2-án helyezték előzetes letartóztatásba, mivel június 30-án a testőreivel a nyílt utcán vertek meg egy srácot, aki követte őket. Erről ráadásul videó is készült. A két másik rapper, akik vele voltak, Bladimir Cornielt és David Risperst szintén letartóztatták.

A svéd rendőrség azzal indokolta az előzetes letartóztatást, hogy fennáll a szökés veszélye. Közben az interneten már petíció is indult a rapper szabadon engedéséért, amit már 600 ezren írtak alá, többek között Kim Kardashian és Justin Bieber is. Kim Kardashian és Kanye West pedig külön is lobbizott az elnöknél, hogy tegyen valamit az ügyben.

Persze a celebekkel megtámogatott akciónál nehéz nem arra gondolni, hogy Tump most ezzel próbál meg jó pontokat szerezni, miután pár napja még az amerikai képviselőház is elítélte a rasszista megnyilvánulásai miatt. Az amerikai elnök egy vasárnapi tweetjében arról írt, hogy négy fekete demokrata, akik közül három amúgy az Egyesült Államokban született, menjen vissza oda, ahonnan jött. (ABCNews)