A vörös Csepel narancssárga

Ellenzéki bénázások után - az MSZP lecserélte azt a jelöltet, akiben már megegyeztek az ellenzékkel, és a Munkásotthon igazgatója helyett inkább Erdősi Éva pénzügyi tanácsadó és mediátor lett a jelölt - nyert újra a fideszes Borbély Lénárd.

A 2010-es földindulással vette át a Fidesz Csepelt a baloldaltól. Németh Szilárd vitte a parlamenti mandátumot és a polgármesteri széket is. 2014-ben választania kellett, a parlamentet választotta, de az országgyűlési választáson vereséget szenvedett (igaz, az nagyobb választókerület, a XXIII. is beletartozik). Németh kudarca ellenére pár hónappal később a csepeliek polgármesternek választották a fideszes Borbély Lénárdot. Most ez megismétlődött, Németh tavaly megint kikapott itt a parlamenti választáson Szabó Szabolcstól, Borbély megint polgármester lett.

A kerület eddigi polgármesterei: