Kovács Zoltán arról az ülésről tweetelt folyamatosan, amit magyar kérésre nyilvánítottak zárttá

Kovács Zoltán, vagy ahogy a Twitteren nevezi magát, Zoltanspox a CEU-n szerzett diplomájával a nap nagy részét bősz sorosozással töltötte a Twitteren. Ez eddig rendben is volna, nem nagyon szokta mással tölteni.

Neki ez a munkája.

Ma pedig az volt, hogy élő egyenesben kommentálja a Twitteren a magyar jogállamiség védelmében indított 7. cikkely szerinti eljárás mai meghallgatását, folyamatosan szivárogtatva a zárt ülés történéseit. Felőlünk nézve ebben sincs semmi meglepő, de az európai vezetők szőrős szívűbbek nálam. Jean Asseborn luxemburgi külügyminiszter például ki is akarta dobatni Kovácsot a tanács üléséről. Ez csak azért nem sikerült neki, mert Kovács, akit eszerint Asselborn még csak nem is ismer, addigra már nem volt a teremben. Asselbornt amúgy nem pusztán az háborította fel, hogy Kovács egy zárt tanácskozásról tweetel, hanem az is, amit.

Kovács a bevett fideszes indoklással magyarázta cselekedetét: korábban mások is szivárogtattak.

Még talán ez is beleférne, végül is a kormányoldalon folyamatosan hangzik el érvként az is, hogy korábban mások is loptak. De Kovácsnak ma pont egy olyan zárt ülésről sikerült folyamatosan szivárogtatnia, ami azért volt zárt, mert Magyarország kormánya ezt kérte. Az Eurológus értesülései szerint az európai diplomaták a mai meghallgatás előkészítésekor felajánlották Magyarországnak, hogy az ülés nyilvános legyen, de a kormány ezt visszautasította.

"Írásos magyarázatot, és nem bocsánatkérést várunk a magyar kormánytól" - nyilatkozta az ülés után Tytti Tuppurainen dinn európaügyi miniszter az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Finnország képviseletében. Mint mondta, az európai jog szerint bizalmasan kell kezelni a meghallgatáson hallottakat. Tuppurainen a tweetek burkolt antiszemitizmusát is kritizálta.

Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos is egyetértett vele, és elfogadhatatlannak nevezte azt a nyelvezetet, amit Kovács használt. "Mind az európai család tagjai vagyunk, és a családtagjainkkal így nem beszélünk" - mondta az Eurológusnak.