Mostantól estig csupa jó dologról lehet olvasni a 444-en!

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Én vagyok mostantól a 444 műsorvezetője, akit sokan talán összekevernek egy sima hírügyeletessel, pedig mi - ellentétben egy szokásos hírlapátolóval - itt ebben a 8 órában azt csinálunk, amit csak akarunk. Én például csupa jó dologról fogok beszámolni, mert 2019-ben végképp csömört kaptam a nyomasztó politikai hírekről.

Úgyhogy most csupa jó dolog jön. Lesz benne persze olyan is, ami hagyományos értelemben nem annyira jó, de ma ezekben is meg fogjuk látni a pozitív vonóhúzást!



Indításnak, ha már úgyis a 2010-es éveket búcsúztatja mindenki, hangoljunk az évtized - szerintem legalábbis - legeslegjobb számával, ami a Weird Boy Next Door a The Muffstól, 2014-ből:

A szám azért is végzett a toplistám élén, mert az tuti, hogy soha többé nem lesz ilyen jó Muffs-szám, a csodálatos Kim Statuck ugyanis idén októberben, 56 évesen sajnos meghalt. De ha van örök élet, akkor ő legalább hamar elkezdhette a véget nem érő bulizást!