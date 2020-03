Ütemérzék: a Tényeknek nem sikerült hibátlanul lekövetnie a miniszterelnök irányváltásait

Hogy mennyire hirtelen dönthetett a kormány az iskolák bezárásáról, azt a fő üzenetekhez mindig jól illeszkedő TV2 beragadása mutatja a legjobban, hiszen a péntek esti fél hetes Tényekben még arról értekeztek, hogy mekkora károkat okozna az ellenzék iskolabezárásról szóló javaslata.

A riport minden elemében megfelelt a Tényektől megszokott magas minőségi követelményeknek: az ellenzéki pártok képviselőitől csak egy-egy rövid mondatot idéztek, míg a szakértőként bemutatott Deák Dániel, a Schmidt Mária-féle XXI. Század Intézet munkatára - aki úgy általában bármiről képes elmondani a Fidesz álláspontját, ha megkérdezik - kényelmesen kifejthette, mekkora gazdasági károkat okozna az iskolabezárás, mivel a szülőknek szabadságot kellene kivenniük. A riport címét is az ő nyilatkozata adta.

Deák Dániel az iskolabezárásokhoz is ért

De a készítők azt tényleg nem tudhatták, hogy mire a riportjuk adásba kerül, a Fidesz épp megegyezik az ellenzéki pártokkal az iskolabezárásról. Ezt a nem mellékes információt Szebeni István műsorvezető döbbent arccal olvasta be a károkról szóló riport után.

(Ha valamiért nem lenne elérhető a riport, itt megtekinthető.)

Egyébként nem csoda, hogy a kormánypárti műsorkészítők mellélőttek, hiszen péntek reggel még Orbán Viktor is arról beszélt a rádióban, hogy szerinte nem indokolt lépés az iskolák bezárása, mivel „a járványt a külföldiek hozták be”, és egyébként is fizetés nélküli szabadságra kéne küldeni a tanárokat. Majd nem egészen 14 órával később pedig bejelentette, hogy hétfőtől a diákok be sem léphetnek az iskolába, és az ország digitális oktatásra áll át.