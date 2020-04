Texasban használhatatlannak találták és kivonták a forgalomból azt a gyorstesztet, amiből a magyar kormány is bevásárolt és aktívan használ

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A járvány idején világ normál- és gyorstesztekért versenyző kormányain, önkormányzatain és kórházain akkora a nyomás, hogy a teszteket követelő lakosságnak felmutassanak valami “zsákmányt”, hogy a szokásos óvatosságukat sutba dobva szereznek be nagy tételben olyan teszteket, amikről igazából semmit sem tudnak.

A jelenség veszélyeit jól illusztrálja, hogy egy amerikai városban a helyi egészségügyi hatóság tesztjén április elején “megbízhatatlannak és használhatatlannak” találtak és visszavontak egy olyan gyorstesztet - az Anhui Deep Blue nevű kínai cég termékét - amiből április elején a magyar kormány is vásárolt, amit nálunk azóta is aktívan használnak, és amiről ebben az "Izgalmas kérdéseket vetnek fel egy nálunk is használt gyorsteszt kamu referenciái" című cikkben írtunk. Ugyanarról a típusról van szó, ami azon a videón is látható, amiről kedden írtunk, ami azt mutatja be, hogyan teszteli le egy mentős a fertőzésgyanús magyar vloggert az otthonában.

Ez az a bizonyos gyorsteszt az MTI április 3-ai fotóján:

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Beleférek a bőröndbe vlog készítőjének április 26-án publikált videóján a mentős ugyanilyent használ, a termék neve a kezében tartott használati utasítás bal oldalának tetején, pirossal bekeretezve olvasható:

És a neves amerikai tényfeltáró oldal, a Pro Publica április 10-ei oknyomozó videójában:

Amikor a Kínából vásárolt egészségügyi felszerelések minőségéről kérdezték, Müller Cecília tisztifőorvos többször is azt nyilatkozta, hogy azok minőségét a rajtuk szereplő jelzés, a "CE" igazolja, ilyen ugyanis csak az EU előírásainak megfelelő, ellenőrzött termékeken szerepeltethető. Mi viszont cikkben mutattuk be, hogy ezt a jelzést évtizedek óta köztudottan sűrűn hamisítják kínai cégek, illetve azt, hogy a gyorstesztet gyártó Anhui Deep Blue nevű cég vonatkozó weboldalán szereplő mind a négy referencia megtévesztő és nem igazolja a termék működőképességét.

Egy olvasónk küldte azt a linket, amin a Pro Publica cikke olvasható a Rio Grande partján fekvő 260 ezres texasi város, Laredo tanulságos sztorijáról. A járvány által különösen sújtott város egyik magánkórháza márciusban 20 ezer darab gyorstesztet vásárolt az Anhui Deep Blue-tól 500 ezer dollárért. Ez a vérből kéfajta antitestet kimutató tesztttípus, ami alapvetően annak kimutatására való, hogy az illető átesett-e korábban a betegségen.

A texasi városban megváltóként köszöntötték a beérkező szállítmányt, ám az öröm hamarosan az ellenkezőjére fordult. A helyi egészségügyi hatóság ugyanis a gyorstesztek bevetése előtt leellenőrizte a termék hatékonyságát. És arra jutottak, hogy a gyártó által nekik ígért 93-97 százalékos helyett az sokkal-sokkal kisebb, mindössze 20 százalékos pontossággal működött. A gyártó cég vitatta a teszt tesztjének pontosságát, de Laredo hatóságait ez nem akadályozta meg abban, hogy megtiltsák a termék felhasználását.

Laredo helyi rendőrsége ezután nyomozni kezdett a termék weboldalára kitett egyik olyan megtévesztő referencia ügyében, amiről a cikkünkben mi is írtunk. Ez az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA levele, amit a cég úgy állít be, mintha amerikai hitelesítés vagy forgalmazási engedély lenne, pedig mindössze egy udvarisssági levél annak nyugtázására, hogy a vállalat kezdeményezte az FDA-nál a cucc bevizsgálását. A Homeland Security Investigations nevű nyomozó szerv pedig le is foglalta egy időre a gyanús szállítmányt. Amit később visszaadtak ugyan az azt megvásároló magánkórháznak, de azok utána sem használhatták

Azt sajnos nem tudni, hogy a magyar hatóságok is letesztelték-e a Deep Blue gyorstesztjét. Azért nem, mert bár a dolgot megkérdeztük az Operatív Törzstől, ők nem voltak hajlandók válaszolni a kérdésünkre.

Az azonban biztos, hogy a Beférek a bőröndbe vloggerének esetében ez a bizonyos gyorsteszt negatív eredményt mutatott, hogy a 3 nappal később elvégzett következő, úgynevezett pcr tpusú teszt már azt bizonyítsa, be, hogy hősünk valójában már az első esetében is fertőzött volt.

Az egyébként a fejekben lévő összevisszaságot mutatja, hogy mind az amerikaiak, mind a magyar fél olyan feladatra akart antitestes gyorstesztet használni - az aktív fertőzöttség kimutatása - amire ez a típus még a gyártói szerint is kevésbé alkalmas. Ez ugyanis elvileg sokkal inkább arra való, hogy annak kimutatásában segítsen, hogy valaki korábban már átesett-e a fertőzésen és így vannak-e a vérében erre utaló típusú antitestek.