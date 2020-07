Szíjj László áll a fideszes csodajachtokat birtokló máltai cég mögött

Az új uniós szabályoknak köszönhetően nyilvánosságra kellett hozni a máltai offshore cégek valódi tulajdonosait, így derült ki, hogy a kormányközeli üzletemberek és fideszes politikusok, köztük Mészáros Lőrinc által is használt Artemy és Lady MRD nevű jachtokat üzemeltető L&L Charter Ltd. valódi tulajdonosa Szíjj László tiszakécskei nagyvállalkozó, a negyedik leggazdagabb magyar.

Az Átlátszó az elmúlt években többször írt arról is, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által is használt, osztrák bejegyzésű, OE-LEM lajstromjelű luxus magánrepülőgép többször is pontosan oda repült a horvát tengerpartra, ahol éppen a Lady MRD nevű jacht volt, az Artemy fedélzetén pedig már Mészáros Lőrincet és a fideszes elit más tagjait is lefotózták már.

A Lady MRD nevű jacht egyébként éppen eladó, 16 millió 900 ezer eurót, azaz kicsit kevesebb, mint 6 milliárd forintot kérnek érte. De ha elkel, akkor is Szíjj tulajdonában marad a kisebb jacht, az Artemy.

Szíjj László egyébként egy jórészt állami megrendelésekből meggazdagodott építőipari vállalkozó, akinek Mészáros Lőrinccel is van közös cége. Az oligarcha eddig nem válaszolt az Átlátszó jachtokkal kapcsolatos kérdéseire. (Átlátszó)