Visszahívták a síszövetség elnökségét

A Magyar Sí Szövetség csütörtöki küldöttgyűlése visszahívta a szervezet elnökét, Miklós Editet és az elnökségét.

A szövetség közleményében kiemelte: a küldöttgyűlés - miután elsöprő többséggel elfogadta az elnökség szakmai beszámolóját - 28 igen, 11 nem és 6 tartózkodás ellenében visszahívta az elnökséget. Hozzátették: ezt követően jelölő bizottságot hoznak létre, az új küldöttgyűlést pedig szeptember 11-re hívják össze.

„Furcsállom, hogy a beszámolót elfogadta küldöttgyűlés, majd ennek ellenére visszahívott engem és az elnökséget” - nyilatkozta az MTI-nek Miklós Edit. „Amiért elvállaltam a posztot, azt megtettem, ami a tudásomból tellett, azt véghez vittem. A sportolókért dolgoztam, olyan szakmai programot dolgoztunk ki, melynek már látszottak az eredményei, de lehet, hogy másra van szükség” - tette hozzá a világkupa-dobogós, olimpiai hetedik korábbi lesikló, aki arra nem tudott válaszolni, hogy ismét jelölteti-e magát elnöknek.

Miklós Edit a 2014-es szocsi téli olimpia alpesi-síversenyei női lesiklásának döntője után Krasznaja Poljanában

Miklós Edit hosszú csatározás után került a belső viszályairól híres szövetség élére, 2018 áprilisában választották meg a posztra, ám csak annak az évnek az őszén kezdhette meg a munkát, miután a bíróság visszamenőleg bejegyezte elnöknek.

A legjobb magyar alpesi sízőként számon tartott Miklós nem sokkal megválasztása előtt jelentette be visszavonulását a versenyzéstől. Az erdélyi származású, az MTK színeiben versenyző sportoló nagy reménysége volt a magyar olimpiai csapatnak, még úgy is, hogy 2017 januárjában súlyos térdsérülést szenvedett. (via MTI)