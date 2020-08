Jordan Peterson elkapta a koronavírust, miközben a gyógyszerfüggőségét kezelik Szerbiában

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Megint visszaesett Jordan Peterson kanadai pszichológus-életmódtanácsadó-megmondóember egészségi állapota. Lánya, Mikhaila a brit Sunnak azt nyilatkozta, hogy a szerbiai kórházi kezelése közben a kultúrharc világszerte ismert figurája elkapta a koronavírust, ami ellen erős szerekkel kezelik, miközben pár hónapon belül másodszor is tüdőgyulladása lett.

Peterson tavaly szeptemberben vonult be először egy amerikai elvonóközpontba a szorngásoldó gyógyszerektől való függősége miatt. Ezeket a benzodiezepin-tartalmú nyugtatókat évekkel ezelőtt az autoimmun betegségére írták fel neki, de ő nem egyszerűen rájuk szokott, hanem az is kínozta, hogy a szervezete szokatlanul reagált rájuk és nem nyugodt lett tőlük, hanem kényszermozgásos.

Idén januárban Oroszországba utazott kezelésre, de az ottani kórházban olyan súlyos tüdőgyulladást kapott, hogy nyolc napra mesterséges kómába helyezték. Az oroszoknál egymás után több kórházban is feküdt, ahol a lánya korábbi elmondása szerint félrediagnosztizálták és többször is közel volt a halálhoz.

Később kicsit javult az állapota, bár lánya szerint idegi károsodás érte. Oroszország után Szerbiába utazott a függősége kezelésére, a friss hírek szerint eközben lett koronavírusos és egy éven belül másodszor kapott tüdőgyulladást.

Peterson 2015-ben lett az észak-amerikai kultúrharc ismert figurája, először azzal, hogy élesen tiltakozott a törvény ellen, ami kötelezővé tenné volna a választott személyes névmások használatát. Videóival, tévészerepléseivel és előadásaival világszerte híres és sokat vitatott figura lett. 12 szabály az élethez címmel könyvet írt, ami magyarul is megjelent. Tavaly májusban Budapesten tartott előadást, találkozott Orbán Viktorral is, Kanadában pedig Slavoj Žižekkel vitázott. Korábban többször is nyíltan beszélt depresszióval vívott küzdelméről, ami kamaszkora óta tart.