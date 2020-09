„Az út, amin járunk jó, de nem könnyű” - szegezte a kérdést Orbán Viktornak a TV2 műsorvezetője

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Orbán Viktorral lepte meg a nézőit a Tények vasárnap este. A csatorna részéről Gönczi Gábor faggatta a miniszterelnököt, bár a műsorvezető néha inkább lelkes szurkolónak tűnt.

Amikor szóba került a hír, miszerint péntek este változatlan Baa3 besorolás mellett stabilról pozitívra javította a magyar adósbesorolás kilátását a Moody’s, Gönczi lelkesebb lett, mint maga Orbán Viktor:

Orbán Viktor egyébként azt mondta, hogy elsősorban a munkahelyekre kell koncentrálni. Segíteni kell a vállalkozóknak adócsökkentéssel, beruházással fejlesztéssel, vagy az államnak kell felvennie embereket. És még ott van a közmunkarendszer, ezért jövőre emelni kell a közmunkások bérén.

A járványhelyzettel kapcsolatban Orbán elmondta, hogy nagyon nehéz az orvosoknak és a nővéreknek, de van mindenhol orvos és nővér. Persze mindenhol szeretnék, ha több lenne, de szerinte mindenhol van elegendő eszköz, legyen szó ágyról, védőfelszerelésről vagy éppen lélegeztetőkészülékről. „A legnehezebb az ember. Ugye ilyenkor vezényelni, vagy hogy szelidebben beszéljek, átcsoportosítani kell. Attól senki sem boldog. Az sem boldog, akinek az egyik városból egy másik városban át kell most néhány hónapra hurcolkodnia. És azok sem boldogok, ahova érkeznek, mert persze örülnek, hogy új ember jött, de az új embert be kell tanítani, nem ismeri a helyet és így tovább” - jegyezte meg a miniszterelnök.

Hozzátette: érti, hogy a vezénylés és az átcsoportosítás sosem lesz népszerű, de nem tudják másképpen megoldani az egészségügy működtetését, csak ezzel. Elmondta, hogy lépcsőzetes védekezési rendszerünk van, amiben kijelölték járványkórháznak az első 8 kórházat, most oda viszik a betegeket. Ha itt elfogynak a helyek, akkor jön a második lépcső, ha az is megtelt, jön a harmadik lépcső. Az embereket mindig éppen oda kell vezényelni, ahol szükség van rájuk.

Egyébként a győri kórház vezetője a héten beszélt arról, hogy a karanténba kerülő orvosok és egészségügyi dolgozó miatt hamarosan eljöhet a pillanat, amikor már nem tudnak több beteget felvenni.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy nagyjából érti, ami a térségben történik, de „az egyetlen hely, amit nem értek pontosan, az Csehország, ahol elvadult állapotok vannak, és elszabadultak valahogyan a számok. Erre figyelnünk kell. Ugye a csehek jönnek át a szlovákokhoz, a szlovákok tudnak jönni Magyarországra, még ha csak az üzlet miatt lehet is csak mozogni. Tehát a csehekre mindig figyelni kell. Részben mert okos nép, ugye fejlettebbek is valamivel, mint mi vagyunk, meg ott most valami történt, amitől meg kell magunkat védeni”- jegyezte meg.