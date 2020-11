Egyre halványabbak Joe Biden győzelmi esélyei

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Méghogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni! Négy éve ilyentájt azon csodálkozott a fél világ, hogy Donald Trump, ha hajszállal is, de Wisconsinban, Michiganben és Pennsylvaniában is nyerni tudott. Ez azért volt meglepő, mert Hillary Clinton stábja annyira biztosra vette a demokrata jelölt győzelmét, hogy nem is nagyon kampányoltak itt, a közvélemény-kutatók pedig annyira, hogy nem végeztek kutatásokat.

Joe Biden a választás éjszakáján. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Még 2016-hoz képest is nagyot tévedtek a közvélemény-kutatók

Most a közvélemény-kutatók kutattak, de az eredményeikre nem lehetnek büszkék. Minden felmérés szerint Biden abszolút esélyes volt Wisconsinban és Minnesotában, és Pennsylvaniában is Biden szúk, de stabil, átlagosan 4,7 százalékos előnyét jelezték

Ehhez képest a pillanatnyi állás szerint Trump csaknem hétszázezer szavazattal vezet Pennsylvaniában, bő háromszázezerrel Michiganben és bő százezerrel Wisconsinban.

Ez persze még változhat, Michiganben és Pennsylvaniában alacsony a feldolgozottság, ráadásul mindkét államban a választás napján leadott szavazatokat számolták először, ezekről pedig sejteni lehetett, hogy Trumpnak fognak kedvezni. Az elnök hónapok óta kampányol a levélszavazás ellen, ezért a republikánus szavazók jellemzően személyesen, a választás napján szavaztak. Vagyis a még nem összesített szavazatok nagyobbik hányada juthat Bidennek. Hogy ez elég-e a fordításhoz? Nem vagyok meggyőződve róla, Trump pennsylvaniai előnye elég tetemes.

Ugyan Biden minden jel szerint nyerni fog Arizonában, és talán Nevadában is, a győzelméhez a Nagy-tavak partján fekvő három államból legalább kettőben nyernie kéne - hogy melyik kettőben, az végső soron mindegy.

Semmi se jött össze Bidennek

Hogy alakult ez így? Rendkívül érdekes éjszaka volt, még ha a végén egy viszonylag hagyományos választási térkép is lett a vége. A demokraták nagyon reménykedtek abban, hogy Floridában nyerhetnek. Az államban a regisztrált választók kétharmada már a választás napja előtt leszavazott. És bár arról, hogy hogyan szavaztak, nem volt információnk, azt itt nyilvánosságra hozzák, hogy mely pártok regisztrált szavazói szavaztak már. Az alapján 120 ezerrel több demokrata szavazott a választás előtt, mint ahány republikánus. Ehhez képest viszonylag hamar kiderült, hogy Trump fölényben van, amit javarészt annak köszönhetett, hogy Miami-Dade megyében, ahol nagyon sok kubai és venezuelai bevándorló él, Biden sokkal rosszabb eredményt ért el Hillary Clintonnál. Clinton négy éve itt kétharmad-egyharmad arányban nyert, Biden ma alig nyolc százalékponttal. Trump csak itt százötvenezerrel több szavazatot szerezhetett, mint 2016-ban.

Az éjszaka egy részében úgy tűnt, hogy Biden Ohióban kárpótolhatja magát, de hamar kiderült, hogy az első részeredmények valószínűleg a levélszavazatok feldolgozásából érkeztek. Ahogy nőtt a feldolgozottság aránya, úgy lett egyre kisebb Biden vezetése, majd egy ponton Trump fordított, és végül annyira elhúzott, hogy biztossá is vált a győzelme.

Végül egy meglepő államról még beszélnünk kell. Georgiában a jelen állás szerint Trump még 240 ezer szavazattal vezet, de pont azokban a megyékben alacsony a feldolgozottság, ahol a demokraták az erősebbek. Itt még az elméletinél nagyobb esélye van Bidennek a fordításra, ami egészen meglepő eredmény lenne azután, hogy két szomszédos államban, Floridában és Észak-Karolinában, ahol a közvélemény-kutatások szerint nagyobb volt a hátránya, Trump simán győzni tudott.

Mikorra derülhet ki a végeredmény?

Georgiában egy-két napon belül végezhetnek a számlálással. Pennsylvaniában elvben péntekig fogadják a választás napjáig postára adott levélszavazatokat. Wisconsinban elvben akár már magyar idő szerint délutánra végezhetnek a számlálással. Michiganben bíznak benne, hogy péntekig összesítik a szavazatokat. Arizonában és Nevadában mindenki abban bízik, hogy még ma meglesz a végeredmény.