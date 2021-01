Kásler szerint amíg nincs elég ember beoltva, addig maradnak a korlátozások

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"A járványügyi intézkedések egészen addig fennmaradnak, amíg a lakosság átotltottsága kellő mértékú nem lesz" - mondta a Facebookon közzétett videójában Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A kellő mérték elmondása szerint "körülbelül ötven százalék, vagy e fölött".

A külső szemlélőnek fejetlennek tűnhet a magyar oltási rendszer. Kásler válasza erre az volt, hogy "mindenkit szeretne megnyugtatni", mert szerinte a magyar oltási rendszer "ki van dolgozva" azon az alapon, hogy milyen tempóban érkezik Magyarországra a vakcina.

Orbán Viktor erről ügye azt mondta, hogy akár egy hétvége alatt is be tudnák oltani az egész országot. Kásler most úgy fogalmazott, hogy amint Magyarországra ér a vakcina, az egészségügy "rendkívül gyorsan és szervezetten" teszi hozzáférhetővé. (Via HVG)